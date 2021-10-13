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  • Карпин: «Если Дзюба будет хорошо выглядеть – пригласим в сборную»

Карпин: «Если Дзюба будет хорошо выглядеть – пригласим в сборную»

13 октября 2021, 20:55
60

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что вызовет Артема Дзюбу на следующий сбор команды, если он будет в хорошей форме.

«Если Дзюба будет хорошо выглядеть, а мы посчитаем, что он нам помощник – пригласим в сборную.

В сентябре выглядел хорошо? Но он же отказался. Может быть, он еще раз откажется. В следующий раз напишу: «Ну что, набрал форму?». Если скажет да, тогда включу в расширенный список, может быть.

Обиделся за то, что я сказал про клоуна? Я никого клоуном не называл. Я говорил о шутках. Вы уже сами все додумываете», – сказал Карпин.

  • В сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную.
  • России осталось провести два матча отбора ЧМ-2022 – с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

Источник: «Коммент.Шоу»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (60)
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portero
1634149042
Валера молодец, решать однозначно ему и отвечать за результат ему!!! удачи Карпину со сборной в играх отбора и на ЧМ...
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житель СПб
1634149562
"В следующий раз напишу: «Ну что, набрал форму?». Если скажет ДА, тогда включу в РАСШИРЕННЫЙ список, МОЖЕТ БЫТЬ." Вот Карпин во всем сам и признался. Никакие комментарии не нужны! Не нужен был, и не нужен будет ему Дзюба в сборной. Послал он его тогда, и пошлет в последующем. Хватит об этом.
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ivany4
1634150249
Браво Валера!!! + 100500!!! В коммент.Шоу так и надо отвечать! Надо было еще добавить, что если его возьмете, и он будет хорошо вести себя на лавке, то сводите его в зоопарк и дадите конфетку.))
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oyabun
1634150305
Карпин всегда в своих интервью тонко стебется. Так что порой грань между шуткой и серьезным ответом совсем размывается и трудно понять что именно он утверждает.
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R_a_i_n
1634150370
Я против вызова Дзюбы, даже если он будет феерить в Зените. Раньше наша сборная была только для этого Зюбы. Ну и для чабана. Эти два индивидума считали эту команду своей и вводили там свои правила. Извиняться там нужно было и т.д. Токсичные два чудика. Сейчас их нет и сборная мне нравится намного больше... Еще травмированные подтянутся и будет супер. Я ПРОТИВ ЗЮБЫ В СБОРНОЙ.
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slavа0508
1634150582
Господа журналисты ума не хватает придумать что то новое спросить ???Достали уже с этими вопросами о Дзюбе ...
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Plyash
1634152852
Хитрющие слова Карпина - "если будет хорошо выглядеть..." Заметьте,не играть,а выглядеть.В сборной Валеры Дзбло больше никогда на поле не выйдет,а вот на скамейке посидеть,может быть,тренер ему позволит.Для большего унижения.
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Spirit_78
1634154674
Лишь бы только Карпин не шёл на поводу у всякой мясной нечисти и выбирал состав по принципу - в сборной только лучшие. Докажет Дзюба, что он лучший российский форвард в данный момент - надо вызывать. Если будет пинать г... - не о чем разговаривать.
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Блямба
1634182935
Ну,волосы у него всегда чистые..
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Hektor 84
1634185566
Шлюба говно говно говно! Пусть идет лесом!
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