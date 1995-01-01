Карпин: «Если Дзюба будет хорошо выглядеть – пригласим в сборную»

Браво, Карп!
ЛИЧНО ты этого недоумка, безусловно, умолотил)))
Зюба - зажравшийся на газмясовых харчах миллионер... Он забыл про "Родину", за котрую над играть ВСЕГДА, КОГДА ОНА ПРОСИТ....
Для полноты "шутки"... хорошо бы ещё шутить на фоне хоть ... какой-то внятной игры сборной... Пока, как я вижу... опять череда "удач" в играх с маловнятными соперниками...И... ВСЁ РАВНО: попытки нашей банды хоть КАК-ТО КРЕАТИВИТЬ в нападении...выглядать лучше, чем весь автобус в 2018 протв испанцев....
Одно понять не могу: НУ... ПОЧЕМУ У НАШИХ ТАКАЯ НИЗКАЯ ТЕХНИКА РАБОТЫ С МЯЧОМ????!!!"
Ну... не карпины же уже на уровне сборной должны это отрабатывать???!!! Это же где-то в спортшколах на уровне "юношей" репетируется???
Вы смотрели Лигу Наций? НАШИ ИГРОКИ СБОРНОЙ СМОТРЕЛИ ИЛИ НЕТ? Мы же все видим, что... НЕТ ОТДЕЛЬНОГО "ДВИЖЕНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ МЯЧА"!!!! Первое же касание мяча есть лмбо подготовка для второго и последнего (паса или удара) или сразу удар или себе на ход! Ну ...ПОЧЕМУ НАШИ ПО НЕСКОЛЬКУ СЕКУНД "РАЮОТАЮТ С МЯЧОМ" только для того, чтобы он ...ВСТАЛ СПОКОЙНО У НИХ В НОГАХ???!!!
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что вызовет Артема Дзюбу на следующий сбор команды, если он будет в хорошей форме.
«Если Дзюба будет хорошо выглядеть, а мы посчитаем, что он нам помощник – пригласим в сборную.
В сентябре выглядел хорошо? Но он же отказался. Может быть, он еще раз откажется. В следующий раз напишу: «Ну что, набрал форму?». Если скажет да, тогда включу в расширенный список, может быть.
Обиделся за то, что я сказал про клоуна? Я никого клоуном не называл. Я говорил о шутках. Вы уже сами все додумываете»? – сказал Карпин.
- В сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную.
- России осталось провести два матча отбора ЧМ-2022 – с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).