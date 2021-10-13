Карпин: «Если Дзюба будет хорошо выглядеть – пригласим в сборную»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что вызовет Артема Дзюбу на следующий сбор команды, если он будет в хорошей форме.

«Если Дзюба будет хорошо выглядеть, а мы посчитаем, что он нам помощник – пригласим в сборную.

В сентябре выглядел хорошо? Но он же отказался. Может быть, он еще раз откажется. В следующий раз напишу: «Ну что, набрал форму?». Если скажет да, тогда включу в расширенный список, может быть.

Обиделся за то, что я сказал про клоуна? Я никого клоуном не называл. Я говорил о шутках. Вы уже сами все додумываете», – сказал Карпин.