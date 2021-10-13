Широков – о капитанстве в сборной: «Для меня это было чем-то серьeзным, статусом»

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал высказывание Валерия Карпина о том, что капитанскую повязку нужно отменять.

«Мнение Карпина о капитанской повязке в сборной — это его личное мнение. Когда я был капитаном, для меня это было чем-то серьeзным, статусом.

У него сейчас вот такая мысль. Наверное, такую же мысль он прививает своим игрокам. Каждый смотрит на ситуацию по-разному», – сказал Широков.

В первых 5 матчах на посту тренера сборной Карпин задействовал 5 капитанов.

За 5 матчей при Карпине в сборной России было больше капитанов, чем за 60 матчей при Олеге Романцеве .

. Карпин вывел сборную как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

Карпин: «Капитанскую повязку нужно отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает. Джикия что с ней пихает, что без»