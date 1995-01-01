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    Широков – о капитанстве в сборной: «Для меня это было чем-то серьeзным, статусом»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал высказывание Валерия Карпина о том, что капитанскую повязку нужно отменять.

    «Мнение Карпина о капитанской повязке в сборной — это его личное мнение. Когда я был капитаном, для меня это было чем-то серьeзным, статусом.

    У него сейчас вот такая мысль. Наверное, такую же мысль он прививает своим игрокам. Каждый смотрит на ситуацию по-разному», – сказал Широков.

    • В первых 5 матчах на посту тренера сборной Карпин задействовал 5 капитанов.
    • За 5 матчей при Карпине в сборной России было больше капитанов, чем за 60 матчей при Олеге Романцеве.
    • Карпин вывел сборную как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

    Карпин: «Капитанскую повязку нужно отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает. Джикия что с ней пихает, что без»

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    Источник: «Чемпионат»

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