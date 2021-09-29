Левандовски забивает в каждом своем домашнем матче «Баварии» в 2021 году

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и украинским «Динамо». У немцев в первом тайме отличился Роберт Левандовски.

Это означает, что поляк забивает в каждом своем домашнем матче «Баварии» в 2021 году. Это 14 встреч и 26 голов.