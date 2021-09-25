Анчелотти: «Я не радуюсь проблемам «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал кризис в «Барселоне».

«Я не радуюсь, если у какой-то команды плохой период. Я сконцентрирован исключительно на «Реале». Мне нравится моя работа, и больше ничего.

Проблемы в любой другой команде, будь то «Барселона» или кто-то ещe, не делают меня счастливым», – сказал Анчелотти.

«Барса» идет на 7-м месте в Примере.

Команда не может победить в 3 матчах подряд.

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