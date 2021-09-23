Крал – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Мой дебют и отличная победа команды»

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал написал в инстаграме пост о своем дебюте за лондонскую команду.

23-летний чех провел все 90 минут в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Вот это вечер! Мой дебют и отличная победа команды! Мы вышли в следующий раунд!» – говорится в публикации футболиста.

«Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака».

Лондонцы в 1/8 финала Кубка лиги сыграют с «Манчестер Сити».