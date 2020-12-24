Роналду не попал в заявку на матч с «Вест Хэмом»; Крал – в старте лондонцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/16 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом».
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Байи, ван де Бек, Далот, Лингард, Линделeф, Марсьяль, Мата, Матич, Санчо, Теллес.
Запасные: Хитон, Ван-Биссака, Гринвуд, Джонс, Мактоминей, Фернандеш.
«Вест Хэм»: Ареоля, Боуэн, Джонсон, Диоп, Доусон, Крал, Лансини, Масуаку, Нобл, Фредерикс, Ярмоленко.
Запасные: Рэндолф, Бенрахма, Влашич, Зума, Огбонна, Форналс, Коуфал.
Матч начнется в 21:45 по Москве.
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