Роналду не попал в заявку на матч с «Вест Хэмом»; Крал – в старте лондонцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/16 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом».

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Байи, ван де Бек, Далот, Лингард, Линделeф, Марсьяль, Мата, Матич, Санчо, Теллес.

Запасные: Хитон, Ван-Биссака, Гринвуд, Джонс, Мактоминей, Фернандеш.

«Вест Хэм»: Ареоля, Боуэн, Джонсон, Диоп, Доусон, Крал, Лансини, Масуаку, Нобл, Фредерикс, Ярмоленко.

Запасные: Рэндолф, Бенрахма, Влашич, Зума, Огбонна, Форналс, Коуфал.

Матч начнется в 21:45 по Москве.