Аршавин: «Спартак» в глобальном кризисе»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Даже если «Спартак» победит, это будет вспышка. «Спартак», как мне кажется, в глобальном кризисе. Думаю, никто сейчас не представляет, как из этого кризиса выходить», – сказал Аршавин.