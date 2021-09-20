Аршавин: «Спартак» в глобальном кризисе»

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
«Даже если «Спартак» победит, это будет вспышка. «Спартак», как мне кажется, в глобальном кризисе. Думаю, никто сейчас не представляет, как из этого кризиса выходить», – сказал Аршавин.
- ЦСКА примет «Спартак» сегодня, 20 сентября.
- Столичное дерби стартует в 19:30 мск.
- Спартаковцы проиграли 6 из 10 матчей нового сезона.
Источник: «Матч ТВ»