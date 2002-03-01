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    «Спартак» не забивает в 3 еврокубковых матчах подряд. До клубного антирекорда – 23 минуты

    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Легия» на выезде обыграла «Спартак» со счетом 1:0.

    Безголевая серия московской команды в еврокубках достигла трех матчей – 270 минут. Ранее были поражения от «Бенфики» – дважды по 0:2.

    Уже в следующей игре спартаковцы могут установить новый клубный антирекорд по этому показателю.

    В сезоне-2002/03 «Спартак» под руководством Олега Романцева забил первый и единственный мяч в Лиге чемпионов на 293-й минуте.

    • Следующий соперник – «Наполи».
    • Команду возглавляет Руй Витория.
    • 19 лет назад «Спартак» завершил групповой этап ЛЧ с нулем очков и разницей голов 1:18.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии29
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      Рейтинг: +24782

      silver29 1 минуту назад

      Поймите вы наконец, все дрязги и неурядицы в клубе организованы Червиченко и Федуном, которые номинально являются владельцами, пока этот мусор будет определять погоду в клубе Спартак обречен на унижения (((((((((((((((( пишу это с глубочайшим прискорбием.

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      Рейтинг: +9634

      Вомбат 1 час назад

      Спартаковцы могут и у Лестера с Наполи выиграть. Но не выиграют. Спартаковцы могут установить и клубный антирекорд. И вот тут-то они точно сделают все возможное. Это они смогут.

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      Рейтинг: +4992

      sochi-2013 1 час назад

      Срочно отменяем лимит. Надо больше загорелых.

      0
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      Рейтинг: +169

      Edward52 1 час назад

      Очевидно, что Спартак не состоялся как команда.

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      Рейтинг: +7818

      playsh > Edward52 1 час назад

      Спартак состоялся,как команда,уже давненько,вообще-то.Да вот только всё подрастерял с таким руководством,кроме своего имени.Если Ваш возраст указан верно,то догадаться про это Вы были должны сами.

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      Рейтинг: +9634

      Вомбат > playsh 1 час назад

      Он имел в виду, при Руе Виттории. А вы, наверное, вспоминаете времена Константина Ивановича или первые годы Олега Ивановича. Да и при Федуне первые времена были ничего. Бенфику в квалификации проходили, Аякс громили. Правда это чередовалось с Санкт-Галленами и Легиями, но сейчас и чередования уже нет. Кроме чередования тренеров. И причина, конечно, в неадекватности Федуна. Но ему нет альтернативы.

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      Рейтинг: +7818

      playsh > Вомбат 58 минут назад

      Даже чуть пораньше помню,середина 1964-66 -х,когда Симоняна сменил Николай Гуляев.

      0
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      Рейтинг: +162

      заткнитемнерот 2 часа назад

      Снизу уже устали стучать....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +56

      Arturashvilli 2 часа назад

      Сильного лега в центр полузащиты не хватает.

      0
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      Рейтинг: +7818

      playsh 2 часа назад

      Скоро Руй станет единоличным рекордсменом Спартака всех времён.
      Не пора ли его на Колыму без права переписки?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1363

      anjaneri > playsh 2 часа назад

      Туда не Витю надо, а Федунца, именно в нем пробла...

      2
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      ...
      Рейтинг: +7818

      playsh > anjaneri 1 час назад

      Это верно,но пораньше надо было,припозднились.

      0
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      Рейтинг: +9397

      Cleaner 2 часа назад

      Спартак этот свой рекорд побьет и не заметит даже!
      Если Спартак за эту Лигу Европы забьет хоть ОДИН гол в ворота соперников, это БУДЕТ ЧУДОМ!..)))

      1
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      Рейтинг: +5187

      afw13 > Cleaner 2 часа назад

      да лан, вот если Зенит наберёт хоть ОДНО очко на групповом этапе ЛЧ, то это точно БУДЕТ ЧУДОМ!)))

      2
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      Рейтинг: +2418

      Валерий2705 > afw13 1 час назад

      Ну Зенит то с самым слабым соперником по группе ещё не играл, а вот хрюнделябры уже успели отдать очки прямому конкуренту дома. Про Зенит пока рано говорить, ничего героического, но и ничего позорного не произошло, и гол сделали такие игроки как Аспиликуэта и Лукаку, продавивший, едва ли не единственный раз,Чистякова. А кто там Спартак унизил на левом фланге? Извини, не помню фамилию.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2037

      tarasofka 2 часа назад

      всего-то 3 игры. я уж поржать было хотел над спартаком, но повод какой-то несерьёзный. маякните, когда будет игр 10-15, тогда прибегу и угарну.

      1
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      Рейтинг: +7589

      "supermax" > tarasofka 2 часа назад

      прибежать - твоя прямая обязанность в любом случае

      2
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      Рейтинг: +2037

      tarasofka > "supermax" 2 часа назад

      на, осмысляй. и не забудь, что гол забил Леонидо Кастрати

      Статистика ударов по воротам:

      1. Ларсон - 6
      2. Промес - 4
      3. Понсе - 4
      4. Хендрикс - 3
      5. Жиго - 2
      6. Мозес - 2
      7. Аиртон - 1
      8. Умяров - 1
      9. Зарема - 0
      10. Витория - 0

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      Рейтинг: +7589

      "supermax" > tarasofka 2 часа назад

      вот ты и прибежала...хах

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      Рейтинг: +2037

      tarasofka > "supermax" 2 часа назад

      именно так и говорят твоей мамке, когда она тебе на пропитание добывает. ахах

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      Рейтинг: +2037

      tarasofka > "supermax" 2 часа назад

      гы-гы-гы! ГЫ!

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      Рейтинг: +5187

      afw13 > "supermax" 2 часа назад

      а он в своём глазу бревна не замечает)) продули Челси, игравшему на чиле на расслабоне с разницей всего в один мяч, и рады) и невдомёк что их пожалели, Путин поди с Абрамовичем перетер чтоб ФК Газпром особо сильно не позорили)))

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      Рейтинг: +7589

      "supermax" > tarasofka 2 часа назад

      но прибегаешь пока только ты....ахах

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      Рейтинг: +7589

      "supermax" > afw13 2 часа назад

      я бы не удивился предложенному тобой раскладу))

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      Рейтинг: +2037

      tarasofka > afw13 2 часа назад

      да ты знаешь, при любых раскладах наш про*б челси выглядит куда убедительнее, чем легия на открывашке)

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      Рейтинг: +2037

      tarasofka > afw13 1 час назад

      ЛЕГИЯ, млять!!! в гостях! Кастрати гол! ухаха!

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      Рейтинг: +7589

      "supermax" > tarasofka 1 час назад

      убедительный п.р.о.ё.б? ....это да))

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      Рейтинг: +2037

      tarasofka > "supermax" 1 час назад

      это да)

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      Рейтинг: +1034

      Semargl18 2 часа назад

      Ну вот Руй рекорды ставит... все нормально ага)

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