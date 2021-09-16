«Спартак» не забивает в 3 еврокубковых матчах подряд. До клубного антирекорда – 23 минуты

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Легия» на выезде обыграла «Спартак» со счетом 1:0.
Безголевая серия московской команды в еврокубках достигла трех матчей – 270 минут. Ранее были поражения от «Бенфики» – дважды по 0:2.
Уже в следующей игре спартаковцы могут установить новый клубный антирекорд по этому показателю.
В сезоне-2002/03 «Спартак» под руководством Олега Романцева забил первый и единственный мяч в Лиге чемпионов на 293-й минуте.
- Следующий соперник – «Наполи».
- Команду возглавляет Руй Витория.
- 19 лет назад «Спартак» завершил групповой этап ЛЧ с нулем очков и разницей голов 1:18.
Источник: «Спорт-Экспресс»