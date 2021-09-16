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  • «Спартак» не забивает в 3 еврокубковых матчах подряд. До клубного антирекорда – 23 минуты

«Спартак» не забивает в 3 еврокубковых матчах подряд. До клубного антирекорда – 23 минуты

16 сентября 2021, 10:21
30

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Легия» на выезде обыграла «Спартак» со счетом 1:0.

Безголевая серия московской команды в еврокубках достигла трех матчей – 270 минут. Ранее были поражения от «Бенфики» – дважды по 0:2.

Уже в следующей игре спартаковцы могут установить новый клубный антирекорд по этому показателю.

В сезоне-2002/03 «Спартак» под руководством Олега Романцева забил первый и единственный мяч в Лиге чемпионов на 293-й минуте.

  • Следующий соперник – «Наполи».
  • Команду возглавляет Руй Витория.
  • 19 лет назад «Спартак» завершил групповой этап ЛЧ с нулем очков и разницей голов 1:18.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак
Комментарии (30)
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Semargl18
1631777467
Ну вот Руй рекорды ставит... все нормально ага)
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Plyash
1631778796
Скоро Руй станет единоличным рекордсменом Спартака всех времён. Не пора ли его на Колыму без права переписки?
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Arturashvilli
1631779267
Сильного лега в центр полузащиты не хватает.
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заткнитемнерот
1631779515
Снизу уже устали стучать....
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Edward52
1631780656
Очевидно, что Спартак не состоялся как команда.
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sochi-2013
1631781301
Срочно отменяем лимит. Надо больше загорелых.
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Вомбат
1631782653
Спартаковцы могут и у Лестера с Наполи выиграть. Но не выиграют. Спартаковцы могут установить и клубный антирекорд. И вот тут-то они точно сделают все возможное. Это они смогут.
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paracetamol
1631805552
Ничего, Наполи забьют на 22-й минуте!
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ya.bandurin
1631806787
CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт -------- http://bit.do/vsisky
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k611
1631808633
Вот зачем эта информация? Добить болельщиков? Такое ощущение, что автор злорадствует над неудачами красно-белых. Итак ситуация в клубе не найс, а тут ещё масла в огонь добавляют...
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