«Спартак» не забивает в 3 еврокубковых матчах подряд. До клубного антирекорда – 23 минуты

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Легия» на выезде обыграла «Спартак» со счетом 1:0.

Безголевая серия московской команды в еврокубках достигла трех матчей – 270 минут. Ранее были поражения от «Бенфики» – дважды по 0:2.

Уже в следующей игре спартаковцы могут установить новый клубный антирекорд по этому показателю.

В сезоне-2002/03 «Спартак» под руководством Олега Романцева забил первый и единственный мяч в Лиге чемпионов на 293-й минуте.