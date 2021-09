Роналду – в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Янг Бойз»

«Манчестер Юнайтед» назвал стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

В основе выйдет нападающий Криштиану Роналду, который проведет вторую игру после возвращения в клуб.

В минувшую субботу португалец сыграл с «Ньюкаслом» (4:1) и оформил дубль.

Ole has named his first side of our 2021/22 #UCL campaign #MUFC