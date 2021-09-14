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    Роналду – в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Янг Бойз»

    «Манчестер Юнайтед» назвал стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

    В основе выйдет нападающий Криштиану Роналду, который проведет вторую игру после возвращения в клуб.

    В минувшую субботу португалец сыграл с «Ньюкаслом» (4:1) и оформил дубль.

    • Матч «Янг Бойз» – «МЮ» начнется в 19:45 мск.
    • Роналду вернулся в «Юнайтед» спустя 12 лет.
    • 36-летний форвард – лучший бомбардир в истории ЛЧ (134).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»

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