Роналду – в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Янг Бойз»

«Манчестер Юнайтед» назвал стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».
В основе выйдет нападающий Криштиану Роналду, который проведет вторую игру после возвращения в клуб.
В минувшую субботу португалец сыграл с «Ньюкаслом» (4:1) и оформил дубль.
- Матч «Янг Бойз» – «МЮ» начнется в 19:45 мск.
- Роналду вернулся в «Юнайтед» спустя 12 лет.
- 36-летний форвард – лучший бомбардир в истории ЛЧ (134).
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Источник: Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»