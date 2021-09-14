Роналду – в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Янг Бойз»

«Манчестер Юнайтед» назвал стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз».

В основе выйдет нападающий Криштиану Роналду, который проведет вторую игру после возвращения в клуб.

В минувшую субботу португалец сыграл с «Ньюкаслом» (4:1) и оформил дубль.

Матч «Янг Бойз» – «МЮ» начнется в 19:45 мск.

Роналду вернулся в «Юнайтед» спустя 12 лет.

36-летний форвард – лучший бомбардир в истории ЛЧ (134).