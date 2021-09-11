Кокорин и Миранчук – в заявке на матч «Аталанта» – «Фиорентина»

«Аталанта» и «Фиорентина» представили свои заявки на очный матч третьего тура Серии А.
В состав команды из Бергамо включен полузащитник Алексей Миранчук, а команды из Флоренции – форвард Александр Кокорин.
- «Аталанта» примет «Фиорентину» сегодня в 21:45 мск.
- Кокорин еще не играл в этом сезоне.
- Миранчук поучаствовал в обоих предыдущих матчах чемпионата.
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Источник: «Бомбардир»