Кокорин и Миранчук – в заявке на матч «Аталанта» – «Фиорентина»

«Аталанта» и «Фиорентина» представили свои заявки на очный матч третьего тура Серии А.

В состав команды из Бергамо включен полузащитник Алексей Миранчук, а команды из Флоренции – форвард Александр Кокорин.

«Аталанта» примет «Фиорентину» сегодня в 21:45 мск.

Кокорин еще не играл в этом сезоне.

Миранчук поучаствовал в обоих предыдущих матчах чемпионата.

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