RAC1: агент Пьянича ведет переговоры с клубами из России и Турции

После предыдущего сезона в Барсе его цена ящик коньяка армянского
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации RAC1, агент 31-летнего боснийца ведет переговоры с клубами из России и Турции.
Ранее сообщалось, что Пьянич не входит в планы «Барселоны» и покинет клуб.
- В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий.
- Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.
Источник: RAC1
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