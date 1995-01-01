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    RAC1: агент Пьянича ведет переговоры с клубами из России и Турции

    Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в РПЛ.

    По информации RAC1, агент 31-летнего боснийца ведет переговоры с клубами из России и Турции.

    Ранее сообщалось, что Пьянич не входит в планы «Барселоны» и покинет клуб.

    • В прошлом сезоне Пьянич провел за «Барсу» 30 матчей без результативных действий.
    • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RAC1

    Основная частная радиостанция на каталонском языке. На ее твиттер подписаны более 321 тысячи человек.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11536

      Hektor 84 1 час назад

      После предыдущего сезона в Барсе его цена ящик коньяка армянского

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      ProstoPolzovatel95 1 час назад

      А вот и разгадка, с каким топовым игроком за 20 лямов вел переговоры Спартак

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +692

      xrrrx > ProstoPolzovatel95 1 час назад

      какой же позор если спартак его считал топом((

      2
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