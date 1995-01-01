RAC1: агент Пьянича ведет переговоры с клубами из России и Турции

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации RAC1, агент 31-летнего боснийца ведет переговоры с клубами из России и Турции.

Ранее сообщалось, что Пьянич не входит в планы «Барселоны» и покинет клуб.