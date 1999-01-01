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    РФС продлил контракт с adidas до 2026 года

    Российский футбольный союз объявил о заключении нового соглашения с компанией adidas.

    Стороны продлили сотрудничество до 2026 года.

    «Партнерство РФС и adidas началось 13 лет назад. И мы рады, что достигли соглашения о его продолжении.

    Компания adidas не только экипирует наши сборные: вместе мы реализуем целый ряд спортивных и социальных проектов, направленных на развитие всех разновидностей футбола в России, а также на дальнейший рост массовости и популярности спорта номер один в стране.

    Наше соглашение подразумевает продолжение этих проектов и реализацию новых инициатив», – сказал президент РФС Александр Дюков.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +460

      TERMIK2142 13 минут назад

      Хорошее видимо соглашение раз смуглый так лыбится)))

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