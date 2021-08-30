РФС продлил контракт с adidas до 2026 года

Российский футбольный союз объявил о заключении нового соглашения с компанией adidas.

Стороны продлили сотрудничество до 2026 года.

«Партнерство РФС и adidas началось 13 лет назад. И мы рады, что достигли соглашения о его продолжении.

Компания adidas не только экипирует наши сборные: вместе мы реализуем целый ряд спортивных и социальных проектов, направленных на развитие всех разновидностей футбола в России, а также на дальнейший рост массовости и популярности спорта номер один в стране.

Наше соглашение подразумевает продолжение этих проектов и реализацию новых инициатив», – сказал президент РФС Александр Дюков.