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    Кейн: «Я не отказывался тренироваться с «Тоттенхэмом»

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн опроверг, что он бойкотирует тренировки лондонской команды.

    Ранее сообщалось, что футболист не вернется в расположение клуба, пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити» этим летом.

    «Мне больно читать комментарии, ставящие под сомнение мой профессионализм. Не буду вдаваться в подробности, но хочу пояснить, что я никогда не отказывался и не буду отказываться от тренировок. Я вернусь в клуб в субботу, как и планировал.

    Я бы не стал делать ничего, что может поставить под угрозу мои отношения с болельщиками, всегда оказывавшими мне поддержку», – написал англичанин в твиттере.

    • В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

    Гвардиола – о Кейне: «Если «Тоттенхэм» не хочет вести переговоры, то все кончено»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Гарри Кейна

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +50065

      portero 2 часа назад

      Зачем много врагов наживать, да и контракт надо выполнять, а то денежки мимо кармана пролетят...

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