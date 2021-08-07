Кейн: «Я не отказывался тренироваться с «Тоттенхэмом»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн опроверг, что он бойкотирует тренировки лондонской команды.

Ранее сообщалось, что футболист не вернется в расположение клуба, пока ему не гарантируют трансфер в «Манчестер Сити» этим летом.

«Мне больно читать комментарии, ставящие под сомнение мой профессионализм. Не буду вдаваться в подробности, но хочу пояснить, что я никогда не отказывался и не буду отказываться от тренировок. Я вернусь в клуб в субботу, как и планировал.

Я бы не стал делать ничего, что может поставить под угрозу мои отношения с болельщиками, всегда оказывавшими мне поддержку», – написал англичанин в твиттере.

В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.

Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

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