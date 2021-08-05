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Sport.es: Месси расстроен уходом из «Барселоны»

5 августа 2021, 23:29
6

Стало известно, как нападающий Лионель Месси отреагировал на то, что «Барселона» не сможет продлить с ним контракт.

По информации Sport.es, 34-летнего футболиста очень расстроила эта новость.

Аргентинец досрочно вернулся из отпуска, чтобы подписать контракт до 2026 года, однако руководство клуба сообщило, что зарегистрировать его на следующий сезон не получится.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (6)
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ВетеR
1628195866
Бартомеу идиот и это мягко сказано
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Plyash
1628197179
Послужной список просто фантастический!!! Лео,удачи тебе на "гражданке."
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BlackMurder
1628204206
Завтра жду новость , что контракт с Месси продлен
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алдан2014
1628209111
Удачи Лео,ты гений!
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