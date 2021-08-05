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    Sport.es: Месси расстроен уходом из «Барселоны»

    Стало известно, как нападающий Лионель Месси отреагировал на то, что «Барселона» не сможет продлить с ним контракт.

    По информации Sport.es, 34-летнего футболиста очень расстроила эта новость.

    Аргентинец досрочно вернулся из отпуска, чтобы подписать контракт до 2026 года, однако руководство клуба сообщило, что зарегистрировать его на следующий сезон не получится.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: Sport.es

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    05.08.2021 23:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7098

      playsh 31 минуту назад

      Послужной список просто фантастический!!! Лео,удачи тебе на "гражданке."

      0
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      Рейтинг: +11679

      ВетеR 53 минуты назад

      Бартомеу идиот и это мягко сказано

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