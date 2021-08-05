Sport.es: Месси расстроен уходом из «Барселоны»

Стало известно, как нападающий Лионель Месси отреагировал на то, что «Барселона» не сможет продлить с ним контракт.

По информации Sport.es, 34-летнего футболиста очень расстроила эта новость.

Аргентинец досрочно вернулся из отпуска, чтобы подписать контракт до 2026 года, однако руководство клуба сообщило, что зарегистрировать его на следующий сезон не получится.