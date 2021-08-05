Sport.es: Месси расстроен уходом из «Барселоны»

Стало известно, как нападающий Лионель Месси отреагировал на то, что «Барселона» не сможет продлить с ним контракт.
По информации Sport.es, 34-летнего футболиста очень расстроила эта новость.
Аргентинец досрочно вернулся из отпуска, чтобы подписать контракт до 2026 года, однако руководство клуба сообщило, что зарегистрировать его на следующий сезон не получится.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Sport.es