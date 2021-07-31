Уайт: «Первые дни в «Арсенале» невероятны. Спасибо клубу»

Защитник Бен Уайт доволен, как проходит его адаптация в «Арсенале». Игрока купили за 50 миллионов фунтов стерлингов у «Брайтона».
«Первая тренировка завершена! Невероятные дни. Завален сообщениями. Спасибо, «Арсенал», – написал Уайт.
- 23-летний Уайт – воспитанник «Брайтона».
- Он выигрывал Чемпионшип с «Лидсом».
- «Арсенал» в новом сезоне не выступит в еврокубках.
First session banked!! What an incredible couple of days. Overwhelmed by all the messages. Thank you @Arsenal pic.twitter.com/O4MVk05Pu1— Benjamin White (@ben6white) July 31, 2021