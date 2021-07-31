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    Уайт: «Первые дни в «Арсенале» невероятны. Спасибо клубу»

    Защитник Бен Уайт доволен, как проходит его адаптация в «Арсенале». Игрока купили за 50 миллионов фунтов стерлингов у «Брайтона».

    «Первая тренировка завершена! Невероятные дни. Завален сообщениями. Спасибо, «Арсенал», – написал Уайт.

    • 23-летний Уайт – воспитанник «Брайтона».
    • Он выигрывал Чемпионшип с «Лидсом».
    • «Арсенал» в новом сезоне не выступит в еврокубках.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Бена Уайта

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