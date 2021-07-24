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  • Широков: «Карпин говорил, что Дзюба будет в команде. Они в сборную приезжают, а не друг с другом целоваться»

Широков: «Карпин говорил, что Дзюба будет в команде. Они в сборную приезжают, а не друг с другом целоваться»

24 июля 2021, 15:46
61

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о конфликте нового тренера сборной России Валерия Карпина с нападающим Артемом Дзюбой.

«Дзюба? Валера говорил, что он будет в сборной, не думаю, что кто-то откажется от игрока в хорошей форме. Думаете, из-за ерунды его там не будет? Они в сборную приезжают, а не друг с другом целоваться», – сказал Широков.

  • Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
  • В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
  • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

Шишкин: «Карпин не будет вызывать Дзюбу в сборную»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Широков Роман Карпин Валерий
Комментарии (61)
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zra78
1627131647
Да бл@ть....
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Отжогин
1627132117
Один факт, что Валере разрешили совмещение ( уж сколько лет не практикуется) говорит об одном: РФС смирился с тем, что в Катаре нам не бывать и отбором этим уже не озабочен. А то, что назначили до декабря, так это - кадровую дыру заткнуть, пока они тренера ищут.
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R_a_i_n
1627132422
Будет прикольно, если Валера вызовет Шлюбу, но будет мариновать на лавке. По типу как чабан Соболева.
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NewLife
1627132770
Карпин, зюба - а какое отношение к ним имеет этот мудак широков ?
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Дедуктор
1627133854
Только конченый мудак будет отказываться от той или иной перспективной схемы с каким либо игроком только из-за того что какой то кучке ублюдков этот игрок категорически не нравится. Вопрос и ответ лежат исключительно в плоскости тактических схем и их разнообразия. У лысого тот же Дзюба выполнял функцию ... диспетчера. Чушь какая то. В России после Широкова игроков подобного амплуа нет от слова "совсем". А лысый берет и ставит Дзюбу в совершенно несуразные игровые рамки. Функция диспетчера и функция "столба". Всё. Больше у лысого никаких игровых схем не было. Не хватило ума даже банально оставить Дзюбу в чужой штрафной "жить" в пассивном оффсайде. И играть весь матч в численном большинстве. Потому как двое защитников будут вынуждены оставаться "караулить". Есть еще куча вариантов с тем же Дзюбой. Условие только одно - чтобы игрок находился в хорошей игровой форме. И - плевать на завывания ублюдков. Тренер сборной (и любой другой тренер) должен заботиться о качестве игры и достойных результатах. Только об этом. Думаю, что Валера может немало вариантов придумать. Не дурак, как минимум.
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волчарик
1627134083
Вот даже не пойму,смешно или грустно?Дзюба молчит,а все равно в главных новостях.
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Серёга Краснодарский
1627135678
Надеюсь Рыжий будет брать сильнейших по игре. А Дзюба и ли кто иной не главное
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"supermax"
1627135990
как все за чубу переживают...ахаха...нашли за кого
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Zubo
1627137291
диванным клоунам это не подходит, им главное чтобы у Карпина была маленькая зарплата и чтобы не было Дзюбы, тогда с Соболевым дорогая финал ЧМ обеспечена
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Константинн
1627141615
Вот и посмотрим на Валеру, не возьмет - мужик (как и был), а возьмет - прогнулся из за денег. Для меня так.
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