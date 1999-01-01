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    Широков: «Карпин говорил, что Дзюба будет в команде. Они в сборную приезжают, а не друг с другом целоваться»

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о конфликте нового тренера сборной России Валерия Карпина с нападающим Артемом Дзюбой.

    «Дзюба? Валера говорил, что он будет в сборной, не думаю, что кто-то откажется от игрока в хорошей форме. Думаете, из-за ерунды его там не будет? Они в сборную приезжают, а не друг с другом целоваться», – сказал Широков.

    • Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.
    • В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.
    • В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

    Шишкин: «Карпин не будет вызывать Дзюбу в сборную»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии75
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      Рейтинг: +266

      Константинн 2 часа назад

      Вот и посмотрим на Валеру, не возьмет - мужик (как и был), а возьмет - прогнулся из за денег. Для меня так.

      1
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      Рейтинг: -1507

      Вот оно чё Михалыч > Константинн 2 часа назад

      Костян да ты завязывай как пацан рассуждать.....Тут дело другое.Тут сборная.
      У западных бизнесменов есть правило -----Ничего личного, только бизнес.Смысл такой ----не важно, какие там у тебя личные отношения с этим типом.Главное ---если этот тип приносит прибыль бизнесу, засунь себе в ж.о.пу ваши личные отношения....Главное прибыль.

      Пы.Сы Напомню некоторым комментаторам----на дворе капитализм. Как бы вы не хотели. Жалей, не жалей...Оно есть.

      2
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      Рейтинг: +2764

      Дедуктор > Константинн 1 час назад

      Да, ты глуп, дядько. И алгоритмы у тебя дурацкие. С корреляциями не лады. Ну, да ладно. Дам, тебя, дядько, ценный (но бесплатный) совет. Познакомься с методикой расчета коэффициента ранговой корреляции Кендалла. Пригодится. Може, иногда даже за "шибка вумного" сойдешь.

      0
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      Рейтинг: +8426

      knikos > Дедуктор 1 час назад

      Ха ! Здорово ты его ! А ведь действительно , неплохо бы некоторым "болелам" просветиться в проблемах "ранжирования" событий , личностей и т.д.

      0
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      Рейтинг: +1289

      serglider > Вот оно чё Михалыч 50 минут назад

      Не смешите мои шнурки! Какой такой капитализм, я Вас умоляю... Семимильными шагами идем в феодализм и монархию))) Главное, что бы царь был доволен, остальное не важно... Валера как тренер никто и зовут его никак))) Однако и тренерскую лицензию ему оплатил РФС, со Спартаком и бразильцами максимум серебро и выжал, и на канделаки тв бабками его нехило так грели, потом засунули в Ростов, где он ничего внятного не сделал, да еще по полной обкакался в еврокубках... Теперь вот рулить сборной назначили, спрашивается зачем тянуть за уши пустое место? И кому это все надо?

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      Рейтинг: +518

      стоп кран > knikos 43 минуты назад

      Ха ! Здорово ты его !===========Хныкас впервые услышал слова --"корреляция" ,"алгоритм" , "коэффициента ранговой корреляции Кендалла"
      Это тебе не родная дерёвня Хныкас...Тута коровам хвосты не крутят...Тута тебе столица )))

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      Рейтинг: +8426

      knikos > стоп кран 26 минут назад

      Как раз мои друзья в столице таких слов и понятий не знают ! Вот так-то , стопчик-попчик ! А перечисленные тобой слова я не только знаю , но и применяю и в работе и в жизни . Потому-то и быстро определяю , кто есть кто ! Учись , кран унитазный !

      0
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      Рейтинг: +2428

      Иван Петров 1986 3 часа назад

      Да откуда ты опять взялся. Давай в думу собирайся, а то тебя там шипулин заждался. Покурулесите там на славу.

      0
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      Рейтинг: +5628

      subbotaspartak 3 часа назад

      Просто надоел...

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      Рейтинг: +518

      стоп кран > subbotaspartak 2 часа назад

      Кто надоел ? Варианты ответов
      А Черчесов
      Б Дзюба
      В Карпин
      Г Широков

      *Любой ответ остается конфеденциальным
      и не предаётся широкой огласке.
      *К ответу принимается только один вариант.

      0
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      Рейтинг: +4457

      Виталий Орехов > стоп кран 2 часа назад

      Б

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      Рейтинг: +7201

      Cleaner 3 часа назад

      Широков, зачем лежащего на земле ЧЕЛОВЕКА ногами ДОБИВАЛ? Админы, уберите, пожалуйста Широкова с Бомбардира.

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      Рейтинг: +187

      semm > Cleaner 3 часа назад

      паразит такой Широков ага)

      1
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      Рейтинг: +2764

      Дедуктор 3 часа назад

      После ухода Широкова в РПЛ остался только один игрок, которого, пусть и с натяжкой, но можно назвать диспетчером. Это Глушак. При Глушаке даже Мирзов стал весьма приличным форвардом. Было бы интересно (а кому то - забавно) увидеть пару Глушак-Дзюба в сборной. Бомбардирский счет у Дзюбы сильно бы вырос. Зависимый игрок. Ему, край как, нужен толковый "острый" распасовщик.

      1
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      Рейтинг: +518

      стоп кран > Дедуктор 3 часа назад

      После ухода Широкова в РПЛ======Широков ушел в РПЛ, Глушак остался в РПЛ.....Дедухтор пришел ( виртуально) в главный тренер сборной Расеи.)))
      Смешно ..и грустно.
      Вспоминается ---Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
      Ну или --Каждый суслик-- в поле агроном. ))

      0
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      Рейтинг: +8426

      knikos > Дедуктор 1 час назад

      Кстати , хорошая идея ! Глушак пасы выдаёт - на загляденье . Глядя на него вспоминаю пасы Хидиятуллина . Ну , Широков в этом плане вне конкуренции .

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      Рейтинг: -744

      СуперПАВ9 3 часа назад

      Дзюбе нечего делать в сборной

      3
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      Рейтинг: +2320

      Аид666 3 часа назад

      в какой хорошей форме... в хорошей бегают, обводят, прессинг организовывают... стоять как столб - это хорошая форма?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1289

      serglider > Аид666 44 минуты назад

      Справедливости ради, нужно отметить, что стояли практически все! Только Миранчук один раз смог исполнить хороший удар, Головин что-то пытался организовать, все остальные были в роли статистов...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4083

      Zubo 4 часа назад

      диванным клоунам это не подходит, им главное чтобы у Карпина была маленькая зарплата и чтобы не было Дзюбы, тогда с Соболевым дорогая финал ЧМ обеспечена

      4
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      Рейтинг: +7229

      "supermax" > Zubo 3 часа назад

      сказал еще один диванный эксперт))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4083

      Zubo > "supermax" 3 часа назад

      Так это ваши слова, не мои

      1
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      ...
      Рейтинг: +2823

      minaev23 > Zubo 2 часа назад

      Отвали ублюдок

      1
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      ...
      Рейтинг: +1289

      serglider > Zubo 41 минуту назад

      Не порите чушь! Никакого "финала" уже не будет... Хоть с Соболевым, хоть с Дзюбой... Если дегенерат Карпин взялся за дело, то он это дело обязательно развалит)))

      0
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      Рейтинг: +7229

      "supermax" 4 часа назад

      как все за чубу переживают...ахаха...нашли за кого

      3
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    • ...
      Рейтинг: +926

      Серёга Краснодарский 4 часа назад

      Надеюсь Рыжий будет брать сильнейших по игре. А Дзюба и ли кто иной не главное

      5
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      Рейтинг: +2823

      minaev23 > Серёга Краснодарский 4 часа назад

      Рыжий ты и всё твоё семейство! Валерий Георгиевич для тебя барана!!!!!

      3
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