Широков: «Карпин говорил, что Дзюба будет в команде. Они в сборную приезжают, а не друг с другом целоваться»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о конфликте нового тренера сборной России Валерия Карпина с нападающим Артемом Дзюбой.

«Дзюба? Валера говорил, что он будет в сборной, не думаю, что кто-то откажется от игрока в хорошей форме. Думаете, из-за ерунды его там не будет? Они в сборную приезжают, а не друг с другом целоваться», – сказал Широков.

Штаб Карпина за 5 месяцев в сборной России заработает менее 700 тысяч.

В штаб Карпина войдут отечественные и зарубежные тренеры.

В сентябре возобновится отборочный цикл ЧМ-2022, где Россия занимает 2-е место в группе.

Шишкин: «Карпин не будет вызывать Дзюбу в сборную»