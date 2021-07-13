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    Лапорта – о продлении контракта Месси: «Процесс продвигается хорошо»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров по поводу нового контракта форварда Лионеля Месси.

    «Процесс продления контракта Месси продвигается хорошо», – сказал Лапорта.

    Ранее сообщалось, что аргентинец заключит новое соглашение после Кубка Америки.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • 34-летний нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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    13.07.2021 00:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +153

      Стэнли 13 июля 2021, 10:08

      Процесс продвигается хорошо. Осталось уточнить количество смазки.

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