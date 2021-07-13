Лапорта – о продлении контракта Месси: «Процесс продвигается хорошо»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров по поводу нового контракта форварда Лионеля Месси.
«Процесс продления контракта Месси продвигается хорошо», – сказал Лапорта.
Ранее сообщалось, что аргентинец заключит новое соглашение после Кубка Америки.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- 34-летний нападающий забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо