Евро-2020. Италия и Англия играют в финале

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Сегодня проходит финальный матч чемпионата Европы, в котором играют сборные Италии и Англии.
Команды встречались друг с другом 13 раз: семь побед у итальянцев, два раза выиграли англичане, еще четыре раза сборные сыграли вничью.
- Матч Италия – Англия проходит в Лондоне на «Уэмбли».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.