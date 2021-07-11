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    Евро-2020. Италия и Англия играют в финале

    Сегодня проходит финальный матч чемпионата Европы, в котором играют сборные Италии и Англии.

    Команды встречались друг с другом 13 раз: семь побед у итальянцев, два раза выиграли англичане, еще четыре раза сборные сыграли вничью.

    Источник: «Бомбардир»

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    11.07.2021 22:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      panovkirik3315 12 июля 2021, 10:07

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 11 июля 2021, 23:47

      Англия в 1 тайме четко сыграла по своему плану и заставила играть в этом ключе Италию.
      А вот теперь, после 1:1 - все опять непредсказуемо.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 июля 2021, 21:18

      Хорошей, честной и справедливой игры обеим командам. Пусть победит сильнейший.

      4
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > zigbert 11 июля 2021, 22:06

      думаю, Англия выиграет, и это будет справедливо для этого ЧЕ... команда великолепно подготовлена...

      4
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > JTherry 11 июля 2021, 23:48

      Великолепно морально настроена и великолепно подготовлена - это не одно и то же.

      1
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 11 июля 2021, 21:04

      Игра с голами, первый тайм - ничуха. Потом победа Англии.
      А, видно будет....
      Всем хорошего просмотра и берегите друг друга!
      С ув.

      1
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 11 июля 2021, 20:06

      Надеемся повеселиться - как и Манчини.
      Несмотря на то, что Италия сильнее, и многие именно за нее болеют (и я!), этот самый непредсказуемый Евро может предложить неожиданный результат.

      2
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > житель СПб 11 июля 2021, 22:57

      Вот совсем не считаю Италию сильнее .

      2
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 11 июля 2021, 13:39

      Италия обломай этих островетян

      3
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      Рейтинг: +28706

      silver29 11 июля 2021, 13:10

      Бриты наверняка выставят четырех защитников, основной козырь итальянцев это прижать их к штрафной и забить первыми, желательно относительно быстро, тогда терзать оборону бриташек в оставшееся время будет легче.

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 11 июля 2021, 12:32

      Желаю искромётного и красивого финала!!

      А персонально сб. Италии немного больше удачи и везения!

      3
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      Рейтинг: +1364

      МВС 11 июля 2021, 11:51

      Не хочется обсуждать тему судейства.будем только надеяться,что оно никак не повлияет ни на ход игры,ни тем более,на сам результат.вряд ли игра выдастся результативной и зрелищной,но напряжения и интриги будет не занимать .Forza Italia!

      5
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 11 июля 2021, 11:17

      Вообще то они встречались 27 раз, победы 10-8 в пользу Италии, бомбардир рулит

      3
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