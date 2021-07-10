Виалли едва не опоздал на автобус сборной Италии

Курьез случился в расположении сборной Италии. На автобус опоздал глава делегации команды Джанлука Виалли, бывший футболист итальянцев.
Автобус начал движение без Виалли, но тот все же успел застать команду.
- В 22:00 Италия начнет финал Евро-2020 против Англии.
- Виалли играл за Италию с 1985 по 1993 год.
- Сборная Италии единственный раз брала Евро в 1968 году.
Италия так рвется в бой против Англии, что автобус команды чуть не уехал без главы делегации Джанлуки Виалли в Лондон pic.twitter.com/BNA2UdGcHC— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 10, 2021