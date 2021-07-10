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    Виалли едва не опоздал на автобус сборной Италии

    Курьез случился в расположении сборной Италии. На автобус опоздал глава делегации команды Джанлука Виалли, бывший футболист итальянцев.

    Автобус начал движение без Виалли, но тот все же успел застать команду.

    • В 22:00 Италия начнет финал Евро-2020 против Англии.
    • Виалли играл за Италию с 1985 по 1993 год.
    • Сборная Италии единственный раз брала Евро в 1968 году.

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    Источник: твиттер Eurosport.ru

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