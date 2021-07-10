Виалли едва не опоздал на автобус сборной Италии

Курьез случился в расположении сборной Италии. На автобус опоздал глава делегации команды Джанлука Виалли, бывший футболист итальянцев.

Автобус начал движение без Виалли, но тот все же успел застать команду.

В 22:00 Италия начнет финал Евро-2020 против Англии.

Виалли играл за Италию с 1985 по 1993 год.

Сборная Италии единственный раз брала Евро в 1968 году.