Ребров: «Странно, что Шунина после Бельгии заменили. Зачем было говорить, что он основной?»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров порассуждал об игре голкиперов сборной России на Евро-2020.

«Виноват ли Шунин во втором голе от Бельгии? Я ни в коем случае не хочу опускаться до риторики «Иди сам встань в раму», но момент с Шуниным действительно сложно прочувствовать до конца, если вы никогда не вставали в ворота.

Часто же такие удары залетают в сетку просто напрямую, никого не касаясь. Мяч пролетает сквозь игроков, а вратарь до конца ждет и не может нормально подготовить себя к броску. Ведь только в последний момент понимаешь, заденет ли он кого-то в полете и где в итоге окажется.

На мой взгляд, в этот мяч было вообще тяжело сыграть, а Шунин его все-таки отбил. Вот если бы он напрямую заскочил в ворота, то другое дело, а здесь считаю, что он сделал максимум. У него было слишком мало времени на обработку информации, чтобы поймать мяч или отбить его надежнее.

Еще для меня странно, что Шунина после Бельгии заменили. Зачем тогда перед Евро столько раз говорить, что Шунин основной? Если тренер так заявляет, если он уверен в себе, то надо доверять футболисту.

Мне кажется, надо либо сразу было делать ставку на Сафонова, либо доверять Шунину дальше. Такие действия говорят о том, что Черчесов не был уверен в своем решении.

По моим ощущениям, Сафонов в игре с Данией только минуте на 65-й стал тем Сафоновым, которого мы привыкли видеть в «Краснодаре». Поначалу он немного дергался – оно и понятно, для парня Евро – первый турнир на таком уровне.

Я думаю, Сафонов взял бы удар Дамсгора, если бы он произошел после 65-й минуты. Тогда Матвей уже полностью раскрепостился, чувствовал себя комфортно и показывал весь класс.

Удар, конечно, был дико сложный, но в теории берущийся. Мне показалось, Сафонов был немножко в полупозиции, поэтому даже не толкнулся. Уверен, способности Матвея позволяли как минимум толкнуться и попытаться отбить, а как максимум – потащить этот удар.

При этом проговорю, что не считаю этот гол ошибкой Сафонова. Просто в теории он мог сделать больше, чем сделал», – написал Ребров в своем блоге.