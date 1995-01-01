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    Англия – Дания: англичане не забили сопернику в двух последних матчах

    В 22:00 по Москве начнется матч 1/2 финала Евро-2020 между сборными Англии и Дании. В двух последних очных встречах датчане не пропустили. Они состоялись в прошлом году в рамках Лиги наций.

    На этом Евро Англия еще ни разу не пропустила.

    • Только Дания побеждала Англию на «Уэмбли» за последние 2 года.
    • Победитель сегодняшней игры сыграет в финале турнира с Италией.
    • В отличие от Англии, Дания выигрывала Евро (1992 год).

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    Источник: Бомбардир.ру

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