Англия – Дания: англичане не забили сопернику в двух последних матчах

В 22:00 по Москве начнется матч 1/2 финала Евро-2020 между сборными Англии и Дании. В двух последних очных встречах датчане не пропустили. Они состоялись в прошлом году в рамках Лиги наций.
На этом Евро Англия еще ни разу не пропустила.
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В 22:00 по Москве начнется матч 1/2 финала Евро-2020 между сборными Англии и Дании. В двух последних очных встречах датчане не пропустили. Они состоялись в прошлом году в рамках Лиги наций.
На этом Евро Англия еще ни разу не пропустила.