Орлов: "Манчини хорошо тренирует сборную Италии, потому что раньше зенит тренировал...")) но все-равно стыдно за зенит!
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу выхода сборной Италии в финал Евро-2020. Команду тренирует Роберто Манчини.
«Роберто Манчини, говорите? Да Юрий Палыч обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон с общим счетом 4:0! Так-то вот!» – написал Геркус в твиттере.
- Манчини тренировал «Зенит» в сезоне-2017/18.
- Петербургский клуб дважды уступил «Локомотиву» Семина в РПЛ – 0:3 и 0:1.