Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу выхода сборной Италии в финал Евро-2020. Команду тренирует Роберто Манчини.

«Роберто Манчини, говорите? Да Юрий Палыч обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон с общим счетом 4:0! Так-то вот!» – написал Геркус в твиттере.