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    Геркус: «Семин обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон с общим счетом 4:0! Так-то вот»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу выхода сборной Италии в финал Евро-2020. Команду тренирует Роберто Манчини.

    «Роберто Манчини, говорите? Да Юрий Палыч обыгрывал вашего Манчини два раза за сезон с общим счетом 4:0! Так-то вот!» – написал Геркус в твиттере.

    • Манчини тренировал «Зенит» в сезоне-2017/18.
    • Петербургский клуб дважды уступил «Локомотиву» Семина в РПЛ – 0:3 и 0:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Ильи Геркуса

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии16
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      Рейтинг: +15176

      JTherry 15 минут назад

      Орлов: "Манчини хорошо тренирует сборную Италии, потому что раньше зенит тренировал...")) но все-равно стыдно за зенит!

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      Рейтинг: +48968

      portero 38 минут назад

      После 11 туров Зенит шёл на первом месте с Манчини, потом умер Сарсания и Дзюба с Кержаковым стали бунтовать, наверное опять денег хотели или место в основе... ну это гадания, потом Зенит посыпался...
      Так что и не знаешь Палыч феерил или Зенит всем сливал....

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      Рейтинг: +5147

      Fusballer > portero 50 секунд назад

      "потом Зенит посыпался..." и пришлось подключать админресурс.

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      Рейтинг: +490

      dim29 53 минуты назад

      Сёмин,Юрий Палыч Глыба!!!

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      Рейтинг: +779

      tarasofka 1 час назад

      если бы сёмин обыграл сити или интер хотя бы - окей. а при 5 месте зенита с манчини, думаю, нас много кто тогда обыгрывал. как спартак тогда играли. стыдно за спартак.

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      Рейтинг: +779

      tarasofka > tarasofka 1 час назад

      но манчини, хотя бы, отодрал позорных хряков 5:1. это мы будем помнить)

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      Рейтинг: +490

      dim29 > tarasofka 56 минут назад

      Я Вас умоляю,где вы были и как Вас драли до газпрома?!

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      Рейтинг: +490

      dim29 > tarasofka 52 минуты назад

      стыдно за твоих родителей,уважение слово я так понимаю лично Вам неизвестное.

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      Рейтинг: +779

      tarasofka > dim29 30 минут назад

      ну так вот, обосцаный, рассказываю: когда зенит влачил жалкое существование без спонсора, в то время, как позорные хряки забирали всех лучших в 90х + был лукойл — даже тогда драли вас, и много. БЕЗ ГАЗПРОМА.

      1992-2007. 11 побед хрюканов, 10 побед зенита, 6 ничьих.

      но как только у зенита появился спонсор, сравнимый с лукойлом (то есть, просто сравнялись), и стали вас нещадно драть - такие ублюдки как ты начали визжать "спасити-памагите! животных обижают!"

      позор твоей мамашке.

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      Рейтинг: +490

      dim29 > tarasofka 26 минут назад

      хамишь,мой номер 8 908 147 91 67

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      Рейтинг: +779

      tarasofka > dim29 25 минут назад

      да ты ****** свой номер вечно кидать. таким оленям только бабушки звонят.

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      Рейтинг: +490

      dim29 > dim29 23 минуты назад

      я одного понять не могу,откуда столька злобы?

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      Рейтинг: +490

      dim29 > tarasofka 20 минут назад

      не ну серьёзно,откуда ненависть такая?я к зениту и его болелам всегда с уважением отношусь.

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      Рейтинг: +490

      dim29 > tarasofka 17 минут назад

      мой дед царствие небесное,за динамо киев болел,дядя за армейцев,2 дядя за динамо москвы,но мы как-то всегда общий язык находили,подкалывали друг-друга конечно,но без грязи.

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      Рейтинг: +15176

      JTherry > dim29 7 минут назад

      нашел с кем разговаривать, этот олень нормального языка не понимает - забаненный "навечно" alarm, сам с собой болтает, сам себе лайки ставит... не трать попусту время и нервные клетки...)

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      Рейтинг: +479

      Damir07 1 час назад

      Зачем тогда ты уволил Семина? Сам признал что был не прав

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