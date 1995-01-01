Луис Энрике – о Педри: «Даже Иньеста не играл так, как он»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал игру полузащитника Педри в полуфинальном матче Евро-2020 с Италией.

«Даже Андрес Иньеста не играл так, как 18-летний мальчишка по имени Педри против Италии.

Я никогда такого не видел. Это опровергает логику», – сказал Энрике.