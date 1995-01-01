Луис Энрике – о Педри: «Даже Иньеста не играл так, как он»

Что за бред он несёт, Иньеста как из Барсы ушёл она больше ничего выиграть не может. Это почти как с Месси сравнить
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал игру полузащитника Педри в полуфинальном матче Евро-2020 с Италией.
«Даже Андрес Иньеста не играл так, как 18-летний мальчишка по имени Педри против Италии.
Я никогда такого не видел. Это опровергает логику», – сказал Энрике.
- Педри – игрок «Барселоны».
- В прошлом сезоне Примеры он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 37 матчах.
- Рыночная цена игрока – 70 миллионов евро.