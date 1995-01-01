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    Луис Энрике – о Педри: «Даже Иньеста не играл так, как он»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал игру полузащитника Педри в полуфинальном матче Евро-2020 с Италией.

    «Даже Андрес Иньеста не играл так, как 18-летний мальчишка по имени Педри против Италии.

    Я никогда такого не видел. Это опровергает логику», – сказал Энрике.

    • Педри – игрок «Барселоны».
    • В прошлом сезоне Примеры он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 37 матчах.
    • Рыночная цена игрока – 70 миллионов евро.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 10:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2389

      Derzkiy1 10 минут назад

      Что за бред он несёт, Иньеста как из Барсы ушёл она больше ничего выиграть не может. Это почти как с Месси сравнить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1409

      Marley Bob 37 минут назад

      Когда в таком возрасте игроку выписывают такие комплименты это далеко не всегда хорошо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +197

      Ollegator 57 минут назад

      Да неужели)

      0
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      ...
      Рейтинг: +488

      dim29 > Ollegator 49 минут назад

      согласен,ему до Инье,как до Пекина в известной позе.

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