Шевченко – украинским болельщикам: «Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к болельщикам после вылета команды с Евро-2020.

«Я благодарен вам за такую поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку.

Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!», – сказал Шевченко.