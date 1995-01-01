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    Шевченко – украинским болельщикам: «Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к болельщикам после вылета команды с Евро-2020.

    «Я благодарен вам за такую поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку.

    Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!», – сказал Шевченко.

    • Украина на Евро-2020 дошла до четвертьфинала.
    • Там команда крупно проиграла Англии (0:4).

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    Источник: Tribuna.com

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +411

      Йост 3 минуты назад

      Слава Украине, а героям Украины - позор за трусость...

      0
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      Рейтинг: +1752

      acor94 12 минут назад

      Интересно, а есть какой-нибудь аналог фразы "Слава Украины" в других странах?

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