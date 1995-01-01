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    Фанаты сборной Англии устроили стычки после победы над Украиной, пострадали полицейские

    Болельщики сборной Англии эмоционально отпраздновали победу команды над Украиной на Евро-2020 (4:0). Они устроили беспорядки в Лондоне, вступали в перепалки с полицейскими.

    В результате стычек между фанатами и полицейскими пострадали два сотрудника. Беспорядки случились на Лестер-сквер. Арестованы девять человек.

    • Полуфиналы и финал Евро-2020 состоятся в Лондоне.
    • 7 июля Англия сыграет с Данией.
    • Англия никогда не проходила на Евро дальше полуфинала.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1262

      serglider 9 минут назад

      Ну, немцев то они на этом Евро сделали! Датчане, при всем уважении это не немцы, так что когда еще проходить в финал, если не сейчас?

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