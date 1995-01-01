Фанаты сборной Англии устроили стычки после победы над Украиной, пострадали полицейские

Болельщики сборной Англии эмоционально отпраздновали победу команды над Украиной на Евро-2020 (4:0). Они устроили беспорядки в Лондоне, вступали в перепалки с полицейскими.

В результате стычек между фанатами и полицейскими пострадали два сотрудника. Беспорядки случились на Лестер-сквер. Арестованы девять человек.