Фанаты сборной Англии устроили стычки после победы над Украиной, пострадали полицейские

Ну, немцев то они на этом Евро сделали! Датчане, при всем уважении это не немцы, так что когда еще проходить в финал, если не сейчас?
Болельщики сборной Англии эмоционально отпраздновали победу команды над Украиной на Евро-2020 (4:0). Они устроили беспорядки в Лондоне, вступали в перепалки с полицейскими.
В результате стычек между фанатами и полицейскими пострадали два сотрудника. Беспорядки случились на Лестер-сквер. Арестованы девять человек.
- Полуфиналы и финал Евро-2020 состоятся в Лондоне.
- 7 июля Англия сыграет с Данией.
- Англия никогда не проходила на Евро дальше полуфинала.