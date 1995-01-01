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    Евро-2020. Бельгия и Италия разыграют путевку в полуфинал

    Четвертьфинальная стадия Евро-2020 продолжится встречей сборных Бельгии и Италии. Уже известны стартовые составы команд.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мюнхенской «Альянц Арене», которая начнется в 22:00 по Москве.

    • Победитель пары в полуфинале сыграет с Испанией.
    • В последних 3 очных официальных встречах Италия Бельгии не проиграла.
    • Италия не проигрывает с сентября 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5770

      Томик 4 минуты назад

      Это что за пенальти такой? Карасёв бы за такой нырок половине "Спартака" желтых надавал бы.

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      Рейтинг: +439

      mama1991 9 минут назад

      бельгия беспонтовая....

      0
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      Рейтинг: +4214

      Из Твери Леха > mama1991 5 минут назад

      погоди-погоди) с Японией на чм тоже не все гладко было.

      0
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      Рейтинг: +7326

      GoLenaStop 50 минут назад

      За ничуху в основное время и победу Бельгии в итоге.
      Всем хороших просмотров и славных выходных!

      0
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      Рейтинг: +2615

      CSKA57 51 минуту назад

      Команды равны. Ставлю на Бельгию.

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