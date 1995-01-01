Евро-2020. Бельгия и Италия разыграют путевку в полуфинал

Четвертьфинальная стадия Евро-2020 продолжится встречей сборных Бельгии и Италии. Уже известны стартовые составы команд.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мюнхенской «Альянц Арене», которая начнется в 22:00 по Москве.