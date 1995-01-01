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    Черчесов: «Я не согласен с критикой Головина и Миранчука»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции прокомментировал игру на Евро-2020 полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука.

    «Головин у нас больше полугода не был в сборной, Миранчук тоже. У нас игры не каждый день, а раз в полгода. Если игрок не попал один раз, то в следующий раз мы его видим уже через год.

    Я не согласен с критикой Головина и Миранчука. Не хотел бы разделять на «иностранцев» и россиян. Мы обсуждали с Миранчуком, что он меняется как личность, начинает больше приносить пользу на поле.

    Послушал меня, перешел туда, мы видим сдвиги. На прошлом сборе я его хвалил не чтобы ему понравиться, а потому, что я все вижу. Сейчас он приехал на чемпионат Европы. Хотел бы попросить, чтобы все потерпели, потому что все созревают в разное время.

    Головину нужно уметь ставить точки в атаках – мы его на это нацеливали. На этом турнире у него это не получилось. Неправильно говорить, что надо относиться к этому снисходительно, нет. Сейчас он уехал, и это минус главного тренера сборной – мало времени на обсуждение.

    Миранчук уже перед игрой с Бельгией знал, что выйдет на замену. У него ритм «аталантский» такой. Как у собаки Павлова – выработался условный рефлекс», – сказал Черчесов.

    • Головин отыграл все 3 матча группового этапа Евро без замен.
    • Миранчук провел на поле суммарно 174 минуты и забил 1 гол.

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    Источник: «Матч ТВ»

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