Мартинес: «Время работает против нас. Не могу сказать, сыграют ли Де Брюйне и Азар с Италией»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитников Эдена Азара и Кевина Де Брюйне перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с Италией.
«Время работает против нас, но мы боремся за то, чтобы Эден и Кевин были готовы. Не могу сказать, сыграют они или нет, потому что хочу решать в последнюю минуту. Мы знаем, что многие ждут новостей, но пока не можем ничего сказать», – сказал Мартинес.
- Де Брюйне и Азар травмировались во время матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).
- У игрока «Манчестер Сити» проблемы с голеностопом, у футболиста «Реала» – мышечное повреждение.
- По информации журналиста Анджело Мангианте, Де Брюйне выйдет в старте Бельгии в матче с Италией.
- Матч состоится сегодня в Мюнхене. Начало – в 22:00 мск.
Источник: сайт УЕФА