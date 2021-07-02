Мартинес: «Время работает против нас. Не могу сказать, сыграют ли Де Брюйне и Азар с Италией»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии полузащитников Эдена Азара и Кевина Де Брюйне перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с Италией.

«Время работает против нас, но мы боремся за то, чтобы Эден и Кевин были готовы. Не могу сказать, сыграют они или нет, потому что хочу решать в последнюю минуту. Мы знаем, что многие ждут новостей, но пока не можем ничего сказать», – сказал Мартинес.