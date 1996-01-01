Украинский фанат, напавший на российского болельщика, задержан в Глазго

Российский болельщик Денис Смоленский сообщил о задержании человека, избившего его во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1).

Смоленский пришел на стадион в Глазго в футболке сборной России.

Видео драки – здесь.

– Вы будете добиваться продолжения дела?

– Того, кто напал, арестовали. Я ещe не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом.

Избитый украинцами российский болельщик: «Некоторым не понравилось, что я был с флагом»