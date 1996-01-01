Украинский фанат, напавший на российского болельщика, задержан в Глазго

Евросоюз его будет холить и лелеять , как родного .
А почему кстати только одного ? У остальных дипломатическая неприкосновенность ?
Российский болельщик Денис Смоленский сообщил о задержании человека, избившего его во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1).
- Смоленский пришел на стадион в Глазго в футболке сборной России.
- Видео драки – здесь.
– Вы будете добиваться продолжения дела?
– Того, кто напал, арестовали. Я ещe не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом.
Избитый украинцами российский болельщик: «Некоторым не понравилось, что я был с флагом»