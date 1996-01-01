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    Украинский фанат, напавший на российского болельщика, задержан в Глазго

    Российский болельщик Денис Смоленский сообщил о задержании человека, избившего его во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1).

    • Смоленский пришел на стадион в Глазго в футболке сборной России.
    • Видео драки – здесь.

    – Вы будете добиваться продолжения дела?

    – Того, кто напал, арестовали. Я ещe не думал, что буду делать, даже с мамой не разговаривал об этом.

    Избитый украинцами российский болельщик: «Некоторым не понравилось, что я был с флагом»

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    Источник: RT

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24374

      пьяныйхоровод 36 минут назад

      Евросоюз его будет холить и лелеять , как родного .
      А почему кстати только одного ? У остальных дипломатическая неприкосновенность ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +510

      R_a_i_n 2 часа назад

      Я думаю они по мирятся))

      0
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      Рейтинг: +10961

      ilichkadr > R_a_i_n 2 часа назад

      Уже квасят, заливают конфликт..........

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