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    Избитый украинцами российский болельщик: «Некоторым не понравилось, что я был с флагом»

    Российский болельщик Денис Смоленский рассказал, за что его избили во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1).

    • Смоленский пришел на стадион в Глазго в футболке сборной России.
    • Видео драки – здесь.

    «Я приехал на матч, чтобы поддержать украинскую команду. Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось... И они начали избивать. У меня была разбита бровь.

    Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг – украинец. Другой лучший друг – поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол футболом», – сказал Смоленский.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7395

      piligrim1986 5 минут назад

      да чмошники эти каклы, давно известно всем

      1
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      Рейтинг: +480

      R_a_i_n > piligrim1986 1 минуту назад

      по сути человека избили-то за флаг... гейропейцы, что тут скажешь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43

      Soccerdealer63 50 минут назад

      "... Мы же все едины...." ?????
      Не слышал про Донбасс?
      Если ты имеешь в виду, что "мы едины" с Украиной ....под Российским флагом...И ТАК И НЕ ПОНЯЛ, ЗА ЧТО ТЕБЕ НАБИЛИ МОРДУ, то ты - дебил...

      1
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      ...
      Рейтинг: +571

      Roma56 > Soccerdealer63 40 минут назад

      Он что был с баннером "Донбасс - Россия"? Или "Бей хохлов"? Где вас только делают

      1
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      ...
      Рейтинг: +43

      Soccerdealer63 > Roma56 29 минут назад

      С такими, как Вы, милейший, говорите "баннерами", его бы
      - в Глазго на стадион не пустили
      - в Киеве бы....
      - в РФ без проблем)))
      Вам ещё что-то не понятно?))) НЕ ТУПИТЕ)))
      И, всё-таки, Ваше мнение насчёт "мы же все едины"...во время войны на территории Украины?

      2
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      ...
      Рейтинг: +8901

      Вомбат > Soccerdealer63 18 минут назад

      Провокаторов, которые везде суют политику, просим уйти на свои политическе сайты и там провоцировать. Тут люди о футболе пишут, а не о вашей гнусной политике. Вон отсюда!

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      Рейтинг: +43

      Soccerdealer63 > Вомбат 12 минут назад

      Я, товарисч Вомбат, не с Вами общался, а отвечал, на реплику одного тролля...
      Не реагируйте на то, что Вам не по нутру, не "провоцируйтесь"...и будете спать спокойно.
      Но с Вашей оценкой политики по данной теме ("гнусная") согласен!))

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      Рейтинг: +480

      R_a_i_n > Soccerdealer63 7 минут назад

      так а чего вы воюете то?? или ты думаешь, что с Россией война??

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      Рейтинг: +2378

      Derzkiy1 56 минут назад

      Интеллект слабый кто лез драться на него… Надеюсь здравые ребята с Украины накажут этих придурков

      2
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      Рейтинг: +100

      Shinra > Derzkiy1 9 минут назад

      Вот-вот. Таким поведением только подыгрывают российской пропаганде.

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