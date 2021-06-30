Избитый украинцами российский болельщик: «Некоторым не понравилось, что я был с флагом»

Российский болельщик Денис Смоленский рассказал, за что его избили во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1).

Смоленский пришел на стадион в Глазго в футболке сборной России.

Видео драки – здесь.

«Я приехал на матч, чтобы поддержать украинскую команду. Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось... И они начали избивать. У меня была разбита бровь.

Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг – украинец. Другой лучший друг – поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол футболом», – сказал Смоленский.