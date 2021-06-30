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  • Избитый украинцами российский болельщик: «Некоторым не понравилось, что я был с флагом»

Избитый украинцами российский болельщик: «Некоторым не понравилось, что я был с флагом»

30 июня 2021, 21:36
31

Российский болельщик Денис Смоленский рассказал, за что его избили во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1).

  • Смоленский пришел на стадион в Глазго в футболке сборной России.
  • Видео драки – здесь.

«Я приехал на матч, чтобы поддержать украинскую команду. Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось... И они начали избивать. У меня была разбита бровь.

Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг – украинец. Другой лучший друг – поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол футболом», – сказал Смоленский.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Украина Россия
Комментарии (31)
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Derzkiy1
1625078615
Интеллект слабый кто лез драться на него… Надеюсь здравые ребята с Украины накажут этих придурков
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Soccerdealer63
1625079030
"... Мы же все едины...." ????? Не слышал про Донбасс? Если ты имеешь в виду, что "мы едины" с Украиной ....под Российским флагом...И ТАК И НЕ ПОНЯЛ, ЗА ЧТО ТЕБЕ НАБИЛИ МОРДУ, то ты - дебил...
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piligrim1986
1625081730
да чмошники эти каклы, давно известно всем
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Lilipyt
1625082645
Устроили гражданскую войну и теперь винят Россию. Так всегда было и будет, кто-то будет виноват и кто-то должен отвечать за их ошибки и действия. В этот раз напали на болельщика за то, что он был из России, все из-за якобы нападении России. Но на ЧМ 2006 года, когда Украина прошла в 1/8 или 1/4 украинцы напали на российского болельщика за то, что он их поддерживал и были недовольны, что он находился рядом и высказывались, что он должен уйти туда где сборная России (сб. России не прошла квалификацию). Так, что им мешало тогда и за что накинулись ведь конфликта ни какого не было. Всегда им что-то да мешает... Так же украинцы спокойно передвигались в Санкт- Петербурге в национальных символиках и ни кто ни чего не сказал, но что будет если так же в Киеве будет матч идти и будут ходить с российской символикой?! Ответ очевиден!
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Серёга Краснодарский
1625085731
Кодлой на одного не по пацански
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Dinamikk
1625086234
Нацики били скорее всего причем без мозгов, за яйки гейропейцев и на войну на Донбасс
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BRO_football
1625089346
Провокатор, и не более. Так ему и надо. Уверен, если бы на российскую трибуну прорвался человек с украинским флагом, то российские фанаты поступили бы так же. Да и ещё бы потом Соловьёв в своей передаче по ТВ одобрил бы данный поступок.
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roman230582
1625093389
Куда смотрит УЕФА, выгнать болельщиков, а заодно и сборную дисквалифицировать лет на 10)
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ArReal
1625100394
А я смотрю хохлы смелые на 1 русского налетать толпой, притом на того, кто хотел показать что мы друзья! Ну ничего салоеды - мы увидели это видео и сделали выводы - как бы оно не стало каплей, которая переполнит чашу нашего терпения! Этому пьяному уроду, что сорвал наш флаг с этого паренька - руки бы по локоть в жопу его бандеровскую запихать!
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Дедуктор
1625105599
Что за ублюдки! Неужели эти хохлочмыри не понимают? Что налетев стаей шакалов на одного человека, они только лишний раз позорят свой Бандерiстан.
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