Де Брюйне получил травму голеностопа, у Азара мышечное повреждение

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о характере повреждений у полузащитников Кевина Де Брюйне и Эдена Азара.
«Пока рано говорить о том, насколько серьезны их травмы. У Кевина не все в порядке с голеностопом. У Эдена мышечные проблемы. Чтобы сказать точнее, мы должны сначала дождаться диагноза», – сказал Мартинес.
- Оба футболиста травмировались во время матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).
- Следующий соперник Бельгии – Италия. Игра состоится 2 июля.
Источник: Официальный сайт УЕФА