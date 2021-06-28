Де Брюйне получил травму голеностопа, у Азара мышечное повреждение

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о характере повреждений у полузащитников Кевина Де Брюйне и Эдена Азара.

«Пока рано говорить о том, насколько серьезны их травмы. У Кевина не все в порядке с голеностопом. У Эдена мышечные проблемы. Чтобы сказать точнее, мы должны сначала дождаться диагноза», – сказал Мартинес.