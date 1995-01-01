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    Де Брюйне получил травму голеностопа, у Азара мышечное повреждение

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о характере повреждений у полузащитников Кевина Де Брюйне и Эдена Азара.

    «Пока рано говорить о том, насколько серьезны их травмы. У Кевина не все в порядке с голеностопом. У Эдена мышечные проблемы. Чтобы сказать точнее, мы должны сначала дождаться диагноза», – сказал Мартинес.

    • Оба футболиста травмировались во время матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).
    • Следующий соперник Бельгии – Италия. Игра состоится 2 июля.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 08:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13286

      Garrincha58 58 секунд назад

      в следующем матче с итальянцами они сольются им не может столько фартить

      0
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      Рейтинг: +125

      Venom888 28 минут назад

      Бельгия при успехе дойдет до финала в разобранном состоянии))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1397

      кто там 43 минуты назад

      Им конечно здоровья, важнейшие игроки сборной, но это пздц) Португальцы весь матч возили бельгийцев, а проходят дальше именно бельгийцы)
      А у португальцев тренер видать учился у черчеса. Весь матч катали мяч отдавая его своим защитникам, почему не был дан указ тренером бить из дали, раз в штрафную их не подпускали.. эх да..

      0
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      Рейтинг: +48542

      portero 53 минуты назад

      Хотелось бы чтоб Кевин играл, но с повреждением будет не тот уровень...

      1
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      Рейтинг: +479

      хав_бек 1 час назад

      Без этих двух игроков Бельгии рассчитывать на что-то будет сложно.
      Хотелось бы увидеть все команды в сильнейших составах

      1
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    • ...
      Рейтинг: +86835

      zigbert 2 часа назад

      Азара еще можно заменить а вот без Де Брюйне бельгийцам будет трудно.

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