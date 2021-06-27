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Де Брюйне и братья Азары – в стартовом составе Бельгии; Палинья, Жота, Роналду – в основе Португалии

27 июня 2021, 21:00
11

Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Португалии на матч 1/8 финала чемпионата Европы.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Менье, Витсель, Тилеманс, Де Брюйне, Т. Азар, Э. Азар, Лукаку.

Запасные: Миньоле, Селс, Боята, Карраско, Мертенс, Денайер, Дендонкер, Бентеке, Батшуайи, Троссар, Докю, Прат.

Португалия: Патрисиу, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Моутинью, Саншеш, Б. Силва, Палинья, Жота, Роналду.

Запасные: Лопеш, Р. Силва, Семеду, Фонте, А. Силва, Фернандеш, Данилу, Невеш, Поте, Фелиш, Оливейра, Мендеш.

Источник: сайт УЕФА
Чемпионат Европы Бельгия Португалия
Комментарии (11)
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Красногорск_Фан
1624818797
Буду болеть за Португалию и КриРо. Бельгийцы очень сильная команда, возможно даже сильнее Португалии. Но у Португалии есть дух борьбы. Не помню за последние 10 лет ни одного матча где их было скучно смотреть. Где Португалия там огонь. Ну и Лукаку будет приятно если уйдет грустным. После его интервью что он кое в чем превосходит КриРо. Он конечно хорош, но не легенда. Жду огненного матча ! И пусть победит сильнейший!
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Marley Bob
1624819174
Уверен,эта игра станет одной из лучших на ЕВРО.
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Vladarg
1624819290
Для Бельгии игры на этом ЕВРО проходят под девизом:сейчас или уже никогда..
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knikos
1624819592
Потенциально Бельгия посильнее , конечно .Но ! Нидеры тоже вроде посильнее чехов ... были . Я за Португалию и Криштиану !
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Батал Вселенский
1624819687
Да будет битва!
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balam
1624820838
ну че,за Криську?Белгов в топку!
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Бардюр
1624823465
И братья Азаровы
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