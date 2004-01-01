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    Де Брюйне и братья Азары – в стартовом составе Бельгии; Палинья, Жота, Роналду – в основе Португалии

    Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Португалии на матч 1/8 финала чемпионата Европы.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Менье, Витсель, Тилеманс, Де Брюйне, Т. Азар, Э. Азар, Лукаку.

    Запасные: Миньоле, Селс, Боята, Карраско, Мертенс, Денайер, Дендонкер, Бентеке, Батшуайи, Троссар, Докю, Прат.

    Португалия: Патрисиу, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Моутинью, Саншеш, Б. Силва, Палинья, Жота, Роналду.

    Запасные: Лопеш, Р. Силва, Семеду, Фонте, А. Силва, Фернандеш, Данилу, Невеш, Поте, Фелиш, Оливейра, Мендеш.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:00
    Комментарии11
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      Рейтинг: +119

      Батал Вселенский 15 минут назад

      Да будет битва!

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      Рейтинг: +8024

      knikos 16 минут назад

      Потенциально Бельгия посильнее , конечно .Но ! Нидеры тоже вроде посильнее чехов ... были . Я за Португалию и Криштиану !

      1
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      Рейтинг: +4501

      solodealer 18 минут назад

      У португальцев явно была сложнее сетка!
      Они...УЖЕ ПАРУ "СКРЫТЫХ ФИНАЛОВ" ОТЫГРАЛИ (с немчурой и лягушатниками))))))
      Сегодня - ТРЕТИЙ!
      Не знаю... Бельгийцы объективно сильнее... В центре португалы ...ВОКХИЕ...
      Но мы тут на этом евро уже насмотрелись игр с "фаворитами"... И видели, что могут, настроившись, делать венгры, чехи....
      А тут Роналду....
      Обе команды, самое главное...УМЕЮТ ИГРАТЬ!
      Как приятно предвкушать ФУТБОЛ, а не обсуждать бизнес Черчесова (он рыбу разводит, оказывается....В СВОБОДНОЕ ОТ "РАБОТЫ" ВРЕМЯ)))

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      Рейтинг: +1764

      Vladarg 21 минуту назад

      Для Бельгии игры на этом ЕВРО проходят под девизом:сейчас или уже никогда..

      1
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      Рейтинг: +1376

      Marley Bob 23 минуты назад

      Уверен,эта игра станет одной из лучших на ЕВРО.

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      Рейтинг: +1320

      Красногорск_Фан 30 минут назад

      Буду болеть за Португалию и КриРо. Бельгийцы очень сильная команда, возможно даже сильнее Португалии. Но у Португалии есть дух борьбы. Не помню за последние 10 лет ни одного матча где их было скучно смотреть. Где Португалия там огонь.

      Ну и Лукаку будет приятно если уйдет грустным. После его интервью что он кое в чем превосходит КриРо. Он конечно хорош, но не легенда.

      Жду огненного матча ! И пусть победит сильнейший!

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      Рейтинг: +8024

      knikos > Красногорск_Фан 23 минуты назад

      ЧМ-18 , Испания-Португалия . И Роналду !!! Португалия- вперёд !

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      Рейтинг: +426

      Каменный стояк 51 минуту назад

      Португалы хлопнут команду африканских колоний как гусей!!!

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      Рейтинг: +10931

      Hektor 84 > Каменный стояк 43 минуты назад

      Хочешь сказать что в сборной Португалии одни коренные португальцы собраны))) Лукаку их всех своей третьей ногой задушит))) ставлю на Бельгию

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      Рейтинг: +426

      Каменный стояк > Hektor 84 41 минуту назад

      Ну португалы сами по себе смуглые....а у бельгийцев только один Брюнов альбинос....и 10 некров....

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      Рейтинг: +23466

      silver29 51 минуту назад

      Я за Бельгию.

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