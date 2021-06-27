Де Брюйне и братья Азары – в стартовом составе Бельгии; Палинья, Жота, Роналду – в основе Португалии

Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Португалии на матч 1/8 финала чемпионата Европы.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Менье, Витсель, Тилеманс, Де Брюйне, Т. Азар, Э. Азар, Лукаку.
Запасные: Миньоле, Селс, Боята, Карраско, Мертенс, Денайер, Дендонкер, Бентеке, Батшуайи, Троссар, Докю, Прат.
Португалия: Патрисиу, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Моутинью, Саншеш, Б. Силва, Палинья, Жота, Роналду.
Запасные: Лопеш, Р. Силва, Семеду, Фонте, А. Силва, Фернандеш, Данилу, Невеш, Поте, Фелиш, Оливейра, Мендеш.
- Матч пройдет в Испании на стадионе «Эстадио де Ла Картуха». Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: сайт УЕФА