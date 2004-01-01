Карасев удалил де Лигта за игру рукой в матче Нидерланды – Чехия

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. На 55-й минуте российский судья после просмотра видеоповтора удалил защитника нидерландской команды Матейса де Лигта, который сыграл рукой.