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    Карасев удалил де Лигта за игру рукой в матче Нидерланды – Чехия

    В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии.

    Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. На 55-й минуте российский судья после просмотра видеоповтора удалил защитника нидерландской команды Матейса де Лигта, который сыграл рукой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +21083

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Карасёв был лучшим на поле, а его призывный взмах руки вообще шедевр, не то что этот из Зенита прикладывает шаловливую руку к дурной голове.

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      Рейтинг: +15

      jooker_747 49 минут назад

      Кажется, на этом всё. Каресеву -0,5 к оценке за ВАР. Да и помощник 1 раз точно проглядел метровый офсайд, который нужно было зажигать либо сразу либо по окончанию эпизода. Жаль(

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      Рейтинг: +13279

      Garrincha58 55 минут назад

      Карасёв то как раз и прозевал красную, а VAR всё за него сделал почему нам было видно, а он там на поле показал штрафной и жёлтую

      0
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      Рейтинг: +6310

      Cleaner > Garrincha58 52 минуты назад

      На то она и бригада арбитров, чтобы принимать взвешенные решения, а не махать саблей направо и налево. Решение приняли верное, значит молодцы.

      6
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      Рейтинг: +507

      RyslanZ 1 час назад

      Кажется,самое светлое воспоминание о выступлении россиян на Евро будет связано с судейством Сергея Карасёва.А Черчесову надо внутри себя разобраться,сможет ли он дальше испытывать терпение российских болельщиков....

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      Рейтинг: +5466

      порт > RyslanZ 34 минуты назад

      За такие бабки Черчесов будет терпеть что угодно.

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      Рейтинг: +12420

      Cules2013 1 час назад

      Де Лигт подвёл команду, но и в целом голландцы играли так себе, и де Бур очень слабенько тактически выступил.

      4
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      Рейтинг: +4501

      solodealer 1 час назад

      Голландцы, как всегда...ЛЕТУЧИЕ)))

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      Рейтинг: +119

      Батал Вселенский 1 час назад

      Карасёв отработал безупречно, на мой дилетантский взгляд. Чехов с победой!!!

      8
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      Рейтинг: +4501

      solodealer 1 час назад

      Я всё понял!!!!!!
      Черчесов - это......... МУТКО!
      ПОБРИТЫЙ НАЛЫСО И С УСАМИ!

      4
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      Рейтинг: +4501

      solodealer 1 час назад

      Не знаю чем уормил осетин российскую сборную, но, надеюсь, его сменщик попробует КНЕДЛИКИ!))

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      Рейтинг: +753

      lysenkoff 1 час назад

      Не - "Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена»."
      А - "Матч идет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена»"

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