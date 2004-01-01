Карасев удалил де Лигта за игру рукой в матче Нидерланды – Чехия

Карасёв был лучшим на поле, а его призывный взмах руки вообще шедевр, не то что этот из Зенита прикладывает шаловливую руку к дурной голове.
В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. На 55-й минуте российский судья после просмотра видеоповтора удалил защитника нидерландской команды Матейса де Лигта, который сыграл рукой.
- Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.