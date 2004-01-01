Де Лигт, Вейналдум и Депай – в стартовом составе Нидерландов на матч с Чехией

Будет интересно.
Что важнее для голландского капитана: попытаться выиграть престижный европейский трофей или защищать п_д_р__ов?
Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Чехии на матч 1/8 финала чемпионата Европы.
Нидерланды: Стекеленбург, де Лигт, де Врей, Думфрис, ван Аанхолт, Блинд, де Йонг, Вейналдум, де Рон, Мален, Депай.
Чехия: Вацлик, Цоуфал, Калас, Кадержабек, Челустка, Соучек, Барак, Голеш, Масопуст, Шевчик, Шик.
- Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.