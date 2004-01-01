Де Лигт, Вейналдум и Депай – в стартовом составе Нидерландов на матч с Чехией

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1795

      фанат джигурды 42 минуты назад

      Будет интересно.

      Что важнее для голландского капитана: попытаться выиграть престижный европейский трофей или защищать п_д_р__ов?

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      Рейтинг: +12432

      Skull_Boy > фанат джигурды 9 минут назад

      Конечно защита пи-до-ров, а турнир это так ху-ня

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