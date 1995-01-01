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    УЕФА начал расследование о дискриминации на матче Германия – Венгрия

    УЕФА сообщил о проведении расследования по итогам матча третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.

    Организация назначила инспектора по этике и дисциплине для изучения ситуации. Речь идет о возможном проявлении дискриминации во время игры.

    Конкретные причины начала расследования не называются.

    • Матч завершился ничьей со счетом 2:2.
    • Германия вышла в 1/8 финала Евро, где сыграет с Англией.
    • Венгрия вылетела из турнира.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3243

      neim 1 час назад

      Да похоже, что венгры голубых немного прижали в каком-то моменте. Плохо они к ним относятся. И это хорошо ))).

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +512

      dragoon000320 > neim 1 час назад

      Венгры вообще порадовали - не прогибаются под западные ценности)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4943

      Fusballer 2 часа назад

      Радужных опять дискриминируют, или чёрненьких?

      2
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