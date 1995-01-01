УЕФА начал расследование о дискриминации на матче Германия – Венгрия

Да похоже, что венгры голубых немного прижали в каком-то моменте. Плохо они к ним относятся. И это хорошо ))).
УЕФА сообщил о проведении расследования по итогам матча третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.
Организация назначила инспектора по этике и дисциплине для изучения ситуации. Речь идет о возможном проявлении дискриминации во время игры.
Конкретные причины начала расследования не называются.
- Матч завершился ничьей со счетом 2:2.
- Германия вышла в 1/8 финала Евро, где сыграет с Англией.
- Венгрия вылетела из турнира.