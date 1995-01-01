УЕФА начал расследование о дискриминации на матче Германия – Венгрия

УЕФА сообщил о проведении расследования по итогам матча третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.

Организация назначила инспектора по этике и дисциплине для изучения ситуации. Речь идет о возможном проявлении дискриминации во время игры.

Конкретные причины начала расследования не называются.