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    Чеферин: «Правило выездного гола сдерживало домашние команды от атакующего футбола»

    Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отмену правила выездного гола со следующего сезона.

    «Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет.

    Хотя единого мнения на этот счет не было, многие тренеры, болельщики и другие вовлеченные стороны подвергали сомнению его справедливость и высказывались за отмену.

    Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды – особенно в стартовых матчах – от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество.

    Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени», – сказал Чеферин.

    • Правило выездного гола существует 56 лет.
    • Согласно регламенту, при равном счете в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12386

      Cules2013 1 час назад

      Правда что-ли? От атакующего футбола команды удерживает сам регламент 2-х матчевого противостояния. Это нагляднее некуда показал позапрошлый розыгрыш ЛЧ, когда матчи плей-офф сделали из одного матча по причине ковида. А когда у тебя есть второй матч в запасе, какие бы ты правила там не применял или отменял, крайне редко кто будет выкладываться на все 100 в первой игре.
      Более того, сам подход к тактике тоже не изменится с отменой правила. Всё просто: если раньше команда играл автобусом на контратаках с надеждой сделать 0-0 дома и 1-1 на везде, то сейчас что поменяется? Ну будет доп время и можно дотянуть до серии пенальти. Или делать расчёт на 0-0 дома и 1-0 на выезде. Те же яйца, только в профиль.
      Более того - стиль игры команды, в первую очередь, произрастает из тренерских идей и подбора игроков. Никакие точечные изменения в правилах не сделают из команды-автобуса - атакующую команду. Это же бред. Также само, те кто привыкли всегда играть в открытый атакующий футбол, вдруг не станут изменять себе и сидеть в обороне, чего они отродясь не умели, да и не хотят делать.

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      Рейтинг: +9296

      alex1951 1 час назад

      Чифирь - мужик!
      Показывает себя слоном в посудной лавке!
      Для него авторитетов нету и правильно!
      Долой бюрократов,долой аферистов,долой пустозвонов от футбола!

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      Рейтинг: +617

      Cromathaar 2 часа назад

      Ну так в доп времени и отменили бы.

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      Рейтинг: +12386

      Cules2013 > Cromathaar 1 час назад

      вот это точно делать нельзя, тогда все аутсайдеры, или у кого игра попросту не клеится, будут не играть сами, а тупо мешать играть сопернику, с надеждой на серию пенальти, которую может выиграть кто угодно у кого угодно. там реально лотерея.
      Даже раньше, когда было и правило выездного гола и овертаймы, находились команды, готовые с первых минут матча играть на серию пенальти.

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