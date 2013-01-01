Чеферин: «Правило выездного гола сдерживало домашние команды от атакующего футбола»

Правда что-ли? От атакующего футбола команды удерживает сам регламент 2-х матчевого противостояния. Это нагляднее некуда показал позапрошлый розыгрыш ЛЧ, когда матчи плей-офф сделали из одного матча по причине ковида. А когда у тебя есть второй матч в запасе, какие бы ты правила там не применял или отменял, крайне редко кто будет выкладываться на все 100 в первой игре.
Более того, сам подход к тактике тоже не изменится с отменой правила. Всё просто: если раньше команда играл автобусом на контратаках с надеждой сделать 0-0 дома и 1-1 на везде, то сейчас что поменяется? Ну будет доп время и можно дотянуть до серии пенальти. Или делать расчёт на 0-0 дома и 1-0 на выезде. Те же яйца, только в профиль.
Более того - стиль игры команды, в первую очередь, произрастает из тренерских идей и подбора игроков. Никакие точечные изменения в правилах не сделают из команды-автобуса - атакующую команду. Это же бред. Также само, те кто привыкли всегда играть в открытый атакующий футбол, вдруг не станут изменять себе и сидеть в обороне, чего они отродясь не умели, да и не хотят делать.
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отмену правила выездного гола со следующего сезона.
«Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет.
Хотя единого мнения на этот счет не было, многие тренеры, болельщики и другие вовлеченные стороны подвергали сомнению его справедливость и высказывались за отмену.
Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды – особенно в стартовых матчах – от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество.
Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени», – сказал Чеферин.
- Правило выездного гола существует 56 лет.
- Согласно регламенту, при равном счете в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.