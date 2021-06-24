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  • Чеферин: «Правило выездного гола сдерживало домашние команды от атакующего футбола»

Чеферин: «Правило выездного гола сдерживало домашние команды от атакующего футбола»

24 июня 2021, 17:21
6

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отмену правила выездного гола со следующего сезона.

«Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет.

Хотя единого мнения на этот счет не было, многие тренеры, болельщики и другие вовлеченные стороны подвергали сомнению его справедливость и высказывались за отмену.

Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды – особенно в стартовых матчах – от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество.

Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени», – сказал Чеферин.

  • Правило выездного гола существует 56 лет.
  • Согласно регламенту, при равном счете в двухматчевом противостоянии в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Лига Европы Чеферин Александер
Комментарии (6)
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Cromathaar
1624544971
Ну так в доп времени и отменили бы.
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alex1951
1624547954
Чифирь - мужик! Показывает себя слоном в посудной лавке! Для него авторитетов нету и правильно! Долой бюрократов,долой аферистов,долой пустозвонов от футбола!
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Cules2013
1624548360
Правда что-ли? От атакующего футбола команды удерживает сам регламент 2-х матчевого противостояния. Это нагляднее некуда показал позапрошлый розыгрыш ЛЧ, когда матчи плей-офф сделали из одного матча по причине ковида. А когда у тебя есть второй матч в запасе, какие бы ты правила там не применял или отменял, крайне редко кто будет выкладываться на все 100 в первой игре. Более того, сам подход к тактике тоже не изменится с отменой правила. Всё просто: если раньше команда играл автобусом на контратаках с надеждой сделать 0-0 дома и 1-1 на везде, то сейчас что поменяется? Ну будет доп время и можно дотянуть до серии пенальти. Или делать расчёт на 0-0 дома и 1-0 на выезде. Те же яйца, только в профиль. Более того - стиль игры команды, в первую очередь, произрастает из тренерских идей и подбора игроков. Никакие точечные изменения в правилах не сделают из команды-автобуса - атакующую команду. Это же бред. Также само, те кто привыкли всегда играть в открытый атакующий футбол, вдруг не станут изменять себе и сидеть в обороне, чего они отродясь не умели, да и не хотят делать.
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Maxi_7
1624554635
Или наоборот... когда у тебя есть страх от гола пропущенного на своем поле у тебя есть и мотивация, чтобы обеспечить гандикап перед тем как соперник забьет... то бишь, когда я играю дома первый матч я буду стараться забить как можно больше на случай если пропущу...
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serglider
1627414846
Ага... Одно забыли учесть, что вместе с еврокубками идут национальные чемпионаты и разыгрываются национальные кубковые турниры. Правило гостевого гола заметно упрощало задачу команде играющую на выезде и диктовало тактику, давала шансы более слабой команде на выигрыш. Теперь для выявления победителя мало того, что будут играть дополнительное время, так еще морально изматывающие пенальти маячат... Потом команда должна вернуться на Родину и через 2-3 дня включиться в игры национального чемпионата. В этом случае, для успешного выступления во всех турнирах, надо будет иметь два полноценных состава игроков в одной команде ибо моральная усталость, плюс возросшая нагрузка и как следствие травматизм могут пустить под откос весь сезон команд играющих в еврокубках...
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