Бензема – самый возрастной игрок сборной Франции с дублем в матче Евро/ЧМ. Он побил рекорд Зидана

Черчесов конечно клоун, но смотрю на Дешама, один в один наш Стасик.
- хочет берет, в сборную, хочет не берет. Поставил кое как игру в обороне, а в переди звезды придумают сами. Убрать Канте и 3,14здец всей конструкции. А у нас своего Денисова не нашлось, глядишь бы и вытянул Стаса за уши.Вместо этого наблюдаем тройку в центре Оз, Куз, Зоб, куда бы их Стасик не засунул по схеме
Нападающий сборной Франции Карим Бензема оформил дубль в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Португалии (2:2).
Форвард «Реала» дважды отличился в возрасте 33 лет и 186 дней. Это новый рекорд французской национальной команды.
Бензема стал самым возрастным игроком сборной Франции с дублем в матче чемпионата Европы или мира.
Предыдущим рекордсменом был Зинедин Зидан, забивший дважды Англии на Евро-2004, когда ему был 31 год и 356 дней.