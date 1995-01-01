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    Бензема – самый возрастной игрок сборной Франции с дублем в матче Евро/ЧМ. Он побил рекорд Зидана

    Нападающий сборной Франции Карим Бензема оформил дубль в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Португалии (2:2).

    Форвард «Реала» дважды отличился в возрасте 33 лет и 186 дней. Это новый рекорд французской национальной команды.

    Бензема стал самым возрастным игроком сборной Франции с дублем в матче чемпионата Европы или мира.

    Предыдущим рекордсменом был Зинедин Зидан, забивший дважды Англии на Евро-2004, когда ему был 31 год и 356 дней.

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    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23432

      Боцман59rus 16 минут назад

      Черчесов конечно клоун, но смотрю на Дешама, один в один наш Стасик.
      - хочет берет, в сборную, хочет не берет. Поставил кое как игру в обороне, а в переди звезды придумают сами. Убрать Канте и 3,14здец всей конструкции. А у нас своего Денисова не нашлось, глядишь бы и вытянул Стаса за уши.Вместо этого наблюдаем тройку в центре Оз, Куз, Зоб, куда бы их Стасик не засунул по схеме

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