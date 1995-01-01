Бензема – самый возрастной игрок сборной Франции с дублем в матче Евро/ЧМ. Он побил рекорд Зидана

Нападающий сборной Франции Карим Бензема оформил дубль в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Португалии (2:2).

Форвард «Реала» дважды отличился в возрасте 33 лет и 186 дней. Это новый рекорд французской национальной команды.

Бензема стал самым возрастным игроком сборной Франции с дублем в матче чемпионата Европы или мира.

Предыдущим рекордсменом был Зинедин Зидан, забивший дважды Англии на Евро-2004, когда ему был 31 год и 356 дней.