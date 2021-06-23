Евро-2020. Германия ушла от поражения от Венгрии и пробилась в плей-офф

Немцы - беспомощные. Ужасно играют на этом чемпионате, через раз.
Венгры - достали. Почти два тайма антифутбола. Бежали только вначале и после пропущенных голов. Не люблю команды, способные играть,но не играющие.
Венгрия дважды вела в счете против Германии, но упустила победу. В итоге венгры не вышли в плей-офф. Немцы пробились туда со второго места.
Венгрия не побеждает Германию в официальных матчах с 1954 года.
Евро-2020. Группа F. 3-й тур
Германия – Венгрия – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Салаи, 11; 1:1 – Хаверц, 66; 1:2 – Шафер, 68; 2:2 – Горецка, 84.