Евро-2020. Германия ушла от поражения от Венгрии и пробилась в плей-офф

Венгрия дважды вела в счете против Германии, но упустила победу. В итоге венгры не вышли в плей-офф. Немцы пробились туда со второго места.

Венгрия не побеждает Германию в официальных матчах с 1954 года.

Евро-2020. Группа F. 3-й тур

Германия – Венгрия – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Салаи, 11; 1:1 – Хаверц, 66; 1:2 – Шафер, 68; 2:2 – Горецка, 84.

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