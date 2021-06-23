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    Евро-2020. Германия ушла от поражения от Венгрии и пробилась в плей-офф

    Венгрия дважды вела в счете против Германии, но упустила победу. В итоге венгры не вышли в плей-офф. Немцы пробились туда со второго места.

    Венгрия не побеждает Германию в официальных матчах с 1954 года.

    Евро-2020. Группа F. 3-й тур

    Германия – Венгрия – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Салаи, 11; 1:1 – Хаверц, 66; 1:2 – Шафер, 68; 2:2 – Горецка, 84.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2021 23:54
    Комментарии10
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      Рейтинг: +479

      kliker 52 минуты назад

      Немцы - беспомощные. Ужасно играют на этом чемпионате, через раз.
      Венгры - достали. Почти два тайма антифутбола. Бежали только вначале и после пропущенных голов. Не люблю команды, способные играть,но не играющие.

      1
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      Рейтинг: +26968

      VVM1964 > kliker 43 минуты назад

      Способные играть с кем ? Посмотри состав их группы , думаю , окажись мы в такой группе , то остались бы с " 0 " в графе очков , а возможно и забитых голов , а вот пропущенных думаю было бы двузначное число .

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      Рейтинг: +479

      kliker > VVM1964 28 минут назад

      О нас речи нет.
      Речь о венграх, способных сегодня выиграть но избравших неверную тактику.

      0
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      Рейтинг: +26968

      VVM1964 > kliker 22 минуты назад

      Тактика основывается на игровых качествах , классе , физическом и моральном состоянии команды , а также от соперника с которым предстоит играть и турнирного положения . Ты уверен , что попытайся они играть в более открытый футбол с немцами , у них было бы больше шансов на победу , а не на то что бы им его просто не дали ?

      0
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      Рейтинг: +15384

      derrik2000 52 минуты назад

      Жаль...
      А СКАЗКА была так близко... (((
      Но всё равно венгры -МО-ЛОД-ЦЫ!

      P.S. Сейчас опять замшелый Колосков выскочит и скажет, что сбродная РАссЕи не слабее сборной Венгрии. ))))))))))

      2
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      Рейтинг: +7486

      САДЫЧОК 53 минуты назад

      Невероятный матч ! Смотрел на 2 х экранах сразу 2 матча ! Концовка была ЛУЧШАЯ ! Единение болельщиков Венгрии и команды Потрясающее ! Даже после вылета и отличной игры Венгрии . я так понял игроки и болельщики пели Гимн страны !

      4
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      Рейтинг: +38

      Vitaga 1 час назад

      венгры красавцы пусть заняли последнее место зато заслужили что ими можно гордиться. МУЖИКИ !

      3
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      Рейтинг: +23415

      Боцман59rus 1 час назад

      Усатый kyй, смотри как на Альянц- Арена, Венгры благодарили своих парней)))

      4
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      Рейтинг: +48462

      portero 1 час назад

      Венгры чуток сенсацию не сотворили...

      3
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      Рейтинг: +23415

      Боцман59rus > portero 1 час назад

      - Немцы очень упорно им в этом помогали)))

      3
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