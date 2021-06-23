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Колосков: «Сборная Украины не сильнее сборной России»

23 июня 2021, 22:32
33

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил сборные России и Украины. Он не считает, что украинцы сильнее, несмотря на то что вышли в плей-офф Евро-2020.

«Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы – молодцы!

Россия заслужила тот результат, который сейчас у неe есть. У всех были равные условия», – сказал Колосков.

  • Это 1-й в истории выход Украины в плей-офф Евро.
  • Украина впервые с ЧМ-2006 вышла в плей-офф Евро/ЧМ.
  • Соперник Украины по 1/8 финала определится через несколько часов.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Украина Россия
Комментарии (33)
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Plyash
1624478525
1. "...они хорошо играли и ...ЗАСЛУЖЕННО вышли из группы.Украинцы - молодцы." 2. "...Россия ЗАСЛУЖИЛА тот результат,который сейчас у неё есть." Ты только что признал,что Украина сильнее России,ведь она "заслужила." Слава,ты старый маразматик,иди похмелись...или приведи мозги в порядок.
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Aleksey!
1624482113
Все сильнее сборной России
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portero
1624482133
По результату сильнее, остальное всё для оаравдания черчесова...
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амани
1624483420
разрушил футбол в России и что -то вякает
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VVM1964
1624484333
А скажи , как ты определил , что не сильнее , сам же утверждаешь , что очной встречи не было ? Они из группы вышли , а мы нет - значит они сильнее .
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кран
1624501916
Я не верю, что нельзя найти 11 человек на такой огромной территории, умеющих играть в футбол не хуже европейский звезд.Но пока все и везде решают деньги, у нас не будет хорошей команды...
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Kollljan
1624502613
Сборная России на сегодняшний день - это уровень Сан-Марино и Лихтенштейна и не более. Ну, может быть, ещё потянем уровень Фарерских островов.
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владимир миронов
1624507193
Пускай в чем-то и сильней,но самоотдачу и желание играть никто не отменял.Они играли за страну,наши играли за бабло.
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Вомбат
1624518048
Значит так. Да, нынешнее поколение украинских игроков не сильнее нашего. Коноплянка уже заканчивает, а молодые -- так себе. Зинченко, на мой взгляд, это уровень Головина, просто ему больше повезло. Прочие игроки, вклбчая Малиновского на голову ниже. Но у сборной Украины тренер не только знающий, но и адекватный. И у нее есть игра. Не стабильно, но часто. У сборной России тренер неадекват, который требует, чтобы игроки действовали так, как они не умеют. У него Кузяев, Миранчук и Головин играют сзади. У него вся надежда на престарелых в футбольном плане игроков. Он противник комбинационной игры. Он даже физически не умеет готовить команду. Поэтому сборная России при том же качестве футболистов намного слабее Украины.
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Garrincha58
1624531614
как это не сильнее у них воротчик сильнее у них защитники играют по современному у них есть Зинченко у нас такого игрока нет у них есть нападающий Яремчук у нас такого нет у них есть Ярмоленко и Малиновский который играет в Аталанте а наш Миранчук лавку полирует наконец тренер Шевченко сильнее Че он не боится выпускать молодых играет в современный атакующий футбол вот и смотрите кто сейчас сильней и у них группа была не слабей нашей и они в 1/8 а мы в ....опе
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