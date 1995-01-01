Колосков: «Сборная Украины не сильнее сборной России»

1. "...они хорошо играли и ...ЗАСЛУЖЕННО вышли из группы.Украинцы - молодцы."
2. "...Россия ЗАСЛУЖИЛА тот результат,который сейчас у неё есть."
Ты только что признал,что Украина сильнее России,ведь она "заслужила."
Слава,ты старый маразматик,иди похмелись...или приведи мозги в порядок.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил сборные России и Украины. Он не считает, что украинцы сильнее, несмотря на то что вышли в плей-офф Евро-2020.
«Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы – молодцы!
Россия заслужила тот результат, который сейчас у неe есть. У всех были равные условия», – сказал Колосков.
- Это 1-й в истории выход Украины в плей-офф Евро.
- Украина впервые с ЧМ-2006 вышла в плей-офф Евро/ЧМ.
- Соперник Украины по 1/8 финала определится через несколько часов.