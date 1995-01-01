Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Колосков: «Сборная Украины не сильнее сборной России»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил сборные России и Украины. Он не считает, что украинцы сильнее, несмотря на то что вышли в плей-офф Евро-2020.

    «Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы – молодцы!

    Россия заслужила тот результат, который сейчас у неe есть. У всех были равные условия», – сказал Колосков.

    • Это 1-й в истории выход Украины в плей-офф Евро.
    • Украина впервые с ЧМ-2006 вышла в плей-офф Евро/ЧМ.
    • Соперник Украины по 1/8 финала определится через несколько часов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:32
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6172

      playsh 5 минут назад

      1. "...они хорошо играли и ...ЗАСЛУЖЕННО вышли из группы.Украинцы - молодцы."
      2. "...Россия ЗАСЛУЖИЛА тот результат,который сейчас у неё есть."
      Ты только что признал,что Украина сильнее России,ведь она "заслужила."
      Слава,ты старый маразматик,иди похмелись...или приведи мозги в порядок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Vitaga 25 минут назад

      у колоскова уже маразм стучит в полный рост. такой сборной россии на этом ЧЕ - лучше все и сильнее все кроме наверное турции. даже фины проиграв нашим и те сильнее

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -845

      СуперПАВ9 > Vitaga 10 минут назад

      Моразм у тебя Россия сильнее Украины

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      чаппай > СуперПАВ9 7 минут назад

      Тебе сколько лет? Я про то, что в силу возраста, ты, наверное не видел жесткое порно под названием Россия - Дания

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86698
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66493
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru