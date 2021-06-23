Колосков: «Сборная Украины не сильнее сборной России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил сборные России и Украины. Он не считает, что украинцы сильнее, несмотря на то что вышли в плей-офф Евро-2020.

«Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы – молодцы!

Россия заслужила тот результат, который сейчас у неe есть. У всех были равные условия», – сказал Колосков.