Кейн, Грилиш и Сака – в старте Англии. Крал – в запасе сборной Чехии

Стали известны стартовые составы сборных Чехии и Англии на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил, Соучек, Голеш, Масопуст, Янкто, Дарида, Шик.
Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунс, Уокер, Райс, Филлипс, Грилиш, Сака, Стерлинг, Кейн.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Лондоне. Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Англия и Чехия уже вышли в плей-офф. Команды набрали по 4 очка.
- Чехия выйдет из группы D с первого места, если не проиграет Англии.
Источник: сайт УЕФА