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    Кейн, Грилиш и Сака – в старте Англии. Крал – в запасе сборной Чехии

    Стали известны стартовые составы сборных Чехии и Англии на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020.

    Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челустка, Калас, Боржил, Соучек, Голеш, Масопуст, Янкто, Дарида, Шик.

    Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунс, Уокер, Райс, Филлипс, Грилиш, Сака, Стерлинг, Кейн.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Лондоне. Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • Англия и Чехия уже вышли в плей-офф. Команды набрали по 4 очка.
    • Чехия выйдет из группы D с первого места, если не проиграет Англии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +30575

      zra78 43 минуты назад

      Бомбардир,хватит дно пробивать. Крал в запасе,один?А у Англичан в запасе вообще никого ???

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