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    Де Брюйне, Азар и Лукаку – в основе Бельгии; у Финляндии сыграют Градецки, Пукки и Похьянпало

    Стали известны стартовые составы сборных Финляндии и Бельгии на матч третьего тура группового этапа Евро-2020.

    Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Спарв, Уронен, Райтала, Похьянпало, Пукки.

    Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, Витсель, Шадли, Троссар, Доку, Де Брюйне, Э. Азар, Лукаку.

    • Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11293

      paracetamol 55 минут назад

      Пукки? Как такую фамилию можно сить и не сгореть от стыда?

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