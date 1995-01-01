Де Брюйне, Азар и Лукаку – в основе Бельгии; у Финляндии сыграют Градецки, Пукки и Похьянпало

Пукки? Как такую фамилию можно сить и не сгореть от стыда?
Стали известны стартовые составы сборных Финляндии и Бельгии на матч третьего тура группового этапа Евро-2020.
Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Спарв, Уронен, Райтала, Похьянпало, Пукки.
Бельгия: Куртуа, Вермален, Боята, Денайер, Витсель, Шадли, Троссар, Доку, Де Брюйне, Э. Азар, Лукаку.
- Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».