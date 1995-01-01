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    Евро-2020. Россия и Дания разыграют путевку в плей-офф турнира

    Сегодня, 21 июня, состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

    Игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен». Начало – в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

    В стартовых двух турах россияне набрали три очка, а датчане – ни одного. В этом поединке решится, какая из команд выйдет в плей-офф турнира, а какая вылетит.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7345

      САДЫЧОК 11 минут назад

      Черчесодзюб будет играть в 5 защитников на ничью.
      Будут убогие навесы на одного Дзюбу.
      К , сожалению гол (ы) , в наши ворота будут и все , как всегда обвинят только одного конкретного защитника и вратаря .

      0
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      Рейтинг: +4306

      solodealer 17 минут назад

      APROPOS:
      "...Тренер Финляндии перед Бельгией: «Мы даже можем занять первое место в группе. Просто фантастика..."))))))))))))))

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      Рейтинг: +1074

      Стаz 19 минут назад

      А если мы сыграем в ничью, а фины дернут Бельгию?

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      Рейтинг: +1065

      Хейтер Аларм > Стаz 5 минут назад

      Все равно выходим, но с 3 места

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      Рейтинг: +4306

      solodealer 23 минуты назад

      Нас, как я понял , устаивает и ничья?
      Добро пожаловать в автобусный парк "Черчесовский"!)))

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