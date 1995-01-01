Евро-2020. Россия и Дания разыграют путевку в плей-офф турнира

Сегодня, 21 июня, состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

Игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен». Начало – в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

В стартовых двух турах россияне набрали три очка, а датчане – ни одного. В этом поединке решится, какая из команд выйдет в плей-офф турнира, а какая вылетит.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.