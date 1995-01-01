Кьеза, Белотти, Бернардески – в старте Италии; Джеймс, Рэмзи, Бэйл – в основе Уэльса

Кредиту доверия Бернардески со стороны тренеров можно очень сильно позавидовать.в Юве он не первый сезон валяет дурака,но места в команде умудряется не терять.
Стали известны стартовые составы сборных Италии и Уэльса на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Италия: Доннарумма, Верратти, Жоржиньо, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Бонуччи, Бернардески, Бастони, Толой.
Уэльс: Уорд, Гантер, Н. Уильямс, Родон, Аллен, Рэмзи, Бэйл, К. Робертс, Ампаду, Моррелл, Джеймс.
- Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало – в 19:00 мск.
- Италия занимает первое место в группе (6 очков), Уэльс – второе (4 очка).