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    Кьеза, Белотти, Бернардески – в старте Италии; Джеймс, Рэмзи, Бэйл – в основе Уэльса

    Стали известны стартовые составы сборных Италии и Уэльса на матч 3-го тура группового этапа Евро-2020.

    Италия: Доннарумма, Верратти, Жоржиньо, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Бонуччи, Бернардески, Бастони, Толой.

    Уэльс: Уорд, Гантер, Н. Уильямс, Родон, Аллен, Рэмзи, Бэйл, К. Робертс, Ампаду, Моррелл, Джеймс.

    • Игра пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало – в 19:00 мск.
    • Италия занимает первое место в группе (6 очков), Уэльс – второе (4 очка).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1330

      МВС 1 час назад

      Кредиту доверия Бернардески со стороны тренеров можно очень сильно позавидовать.в Юве он не первый сезон валяет дурака,но места в команде умудряется не терять.

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      Рейтинг: +23193

      silver29 2 часа назад

      Италия может себе позволить дать отдых основе и проверить скамейку ближайшего резерва, посмотрим их в деле.

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