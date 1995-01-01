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    Лапорта: «Барселона» сейчас в худшем состоянии, чем я ожидал»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о состоянии клуба. По словам функционера, оно не лучшее.

    «Барселона» в худшем состоянии, чем я ожидал, хотя о проблемах я знал изначально. Есть контракты, которые тянут нас вниз», – сказал Лапорта.

    • Лапорта вернулся на президентский пост «Барселоны» в марте в результате выборов.
    • Он сменил Жозепа Бартомеу.
    • В прошлом сезоне «Барселона» взяла Кубок Испании.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1349

      Marley Bob 35 минут назад

      Ещё не один год Барселона на себе будет испытывать итоги правления предыдущего правления.Клуб нуждается в серьезном хирургическом вмешательстве в плане игроков,контракты которых якорем тянут на дно.будем надеяться,что Лапорта выправит ситуацию.

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      Рейтинг: +165

      TANNER 1 час назад

      Барсе вообще можно в принципе пожертвовать этим сезоном и устроить перестройку именно в самой команде. Продать всех кто не нужен, а таких как мы знаем человек 7, добавить еще в состав молодежи которая до этого периодически на лавке сидела, и наигрывать новый состав. Даже можно не тратиться вообще. Определенную сумму выручат с продажи, разгрузят очень сильно зарплатную ведомость, это сразу в бюджет придет очень приличная сумма. А если новости с контрактом Месси правда, что он согласился на снижение зп в 2 раза, то вообще космос. И то что у Барсы в новом сезоне с большим количеством молодежи будет немного невзрачная игра (что кстати не обязательно, молодняк может выстрелить), болельщики ее в этом не упрекнут, потому что будут понимать что в команде происходят большие перемены. А еще не понятно как дальше будет происходить ситуация с ковидом, сколько денег еще команда может недозаработать и тд. Выше головы может и нет смысла прыгать. Возможно это самое самое время что бы очень сильно изменить команду.

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