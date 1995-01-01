Лапорта: «Барселона» сейчас в худшем состоянии, чем я ожидал»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о состоянии клуба. По словам функционера, оно не лучшее.

«Барселона» в худшем состоянии, чем я ожидал, хотя о проблемах я знал изначально. Есть контракты, которые тянут нас вниз», – сказал Лапорта.