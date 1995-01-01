Лапорта: «Барселона» сейчас в худшем состоянии, чем я ожидал»

Ещё не один год Барселона на себе будет испытывать итоги правления предыдущего правления.Клуб нуждается в серьезном хирургическом вмешательстве в плане игроков,контракты которых якорем тянут на дно.будем надеяться,что Лапорта выправит ситуацию.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о состоянии клуба. По словам функционера, оно не лучшее.
«Барселона» в худшем состоянии, чем я ожидал, хотя о проблемах я знал изначально. Есть контракты, которые тянут нас вниз», – сказал Лапорта.
- Лапорта вернулся на президентский пост «Барселоны» в марте в результате выборов.
- Он сменил Жозепа Бартомеу.
- В прошлом сезоне «Барселона» взяла Кубок Испании.