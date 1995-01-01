Евро-2020. Венгрия обменялась голами с Францией и продлила беспроигрышную серию до пяти очных матчей

Франция, действующий чемпион мира, не смогла обыграть в Будапеште Венгрию. Венгры забили первыми.

Беспроигрышная серия Венгрии против Франции на Евро достигла пяти встреч (три победы, две ничьи).

Венгрия еще ни разу не проиграла в матче Евро, в котором забила первой (две победы, две ничьи).

Евро-2020. Группа F. 2-й тур

Венгрия – Франция – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фиола, 45+2; 1:1 – Гризманн, 66.

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