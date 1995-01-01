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    Евро-2020. Венгрия обменялась голами с Францией и продлила беспроигрышную серию до пяти очных матчей

    Франция, действующий чемпион мира, не смогла обыграть в Будапеште Венгрию. Венгры забили первыми.

    Беспроигрышная серия Венгрии против Франции на Евро достигла пяти встреч (три победы, две ничьи).

    Венгрия еще ни разу не проиграла в матче Евро, в котором забила первой (две победы, две ничьи).

    Евро-2020. Группа F. 2-й тур

    Венгрия – Франция – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фиола, 45+2; 1:1 – Гризманн, 66.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии11
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      Рейтинг: +86572

      zigbert 18 минут назад

      Класс игроков этих команд не сопоставим но за счет желания венграм удалось удержать ничью. Приятно было наблюдать за полными трибунами на стадионе.

      2
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      Рейтинг: +24327

      пьяныйхоровод 27 минут назад

      Картавым шоколадкам облом прискакал.

      0
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      Рейтинг: +3935

      Из Твери Леха 50 минут назад

      Больше похоже на сон. Букмекеры кайфуют.

      1
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      Рейтинг: +48189

      portero 54 минуты назад

      Конечно французы должны были забивать много, венгры за счет домашнего стадиона заработали очко. Отпахали , жаль что пропустили.

      6
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      Рейтинг: +511

      Ёжик в тумане 54 минуты назад

      Было бы круто если бы наша сборная так играла,но, к сожалению я думаю,что наша сборная самая слабая и находится примерно на одном уровне с Финляндией

      2
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      Рейтинг: +1726

      Vladarg 55 минут назад

      Какая же у венгров Команда!повели в счете и не стали прижиматься к воротам,играть на отбой,затягивать время и прочее..их заранее списали со счетов,но они от этого,по моему,стали только сильнее.

      4
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      Рейтинг: +7324

      САДЫЧОК 55 минут назад

      Блестящая игра венгров ! Напомнили наших , времен Гуса и Адвокаата !

      3
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      Рейтинг: +66375

      insider_retro 56 минут назад

      Венгры преподали урок упорства неубедительным французам...

      6
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      Рейтинг: +15212

      derrik2000 56 минут назад

      Венгры прежде всего САМООТВЕРЖЕННО сыграли!
      Да и несколько моментов и сами создали.
      Ясно, конечно, по рейтингу сборная Венгрии находится в "яме" по сравнению с французами.
      Но В ФУТБОЛ, как известно, не "рейтинги" играют все 90 минут.
      Жаль, конечно, что всё таки в конце концов пропустили один, но всё равно - МОЛОДЦЫ!

      4
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      Рейтинг: +23150

      silver29 58 минут назад

      Пока только Италия впечатляет напористой игрой, не знаю хватит ли их на весь турнир, обидно будет если команда исповедующая красивый наступательный футбол уступит прогматикам тихушникам.

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