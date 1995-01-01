Евро-2020. Венгрия обменялась голами с Францией и продлила беспроигрышную серию до пяти очных матчей

Класс игроков этих команд не сопоставим но за счет желания венграм удалось удержать ничью. Приятно было наблюдать за полными трибунами на стадионе.
Франция, действующий чемпион мира, не смогла обыграть в Будапеште Венгрию. Венгры забили первыми.
Беспроигрышная серия Венгрии против Франции на Евро достигла пяти встреч (три победы, две ничьи).
Венгрия еще ни разу не проиграла в матче Евро, в котором забила первой (две победы, две ничьи).
Евро-2020. Группа F. 2-й тур
Голы: 1:0 – Фиола, 45+2; 1:1 – Гризманн, 66.