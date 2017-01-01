Евро-2020. Испания встретится с Польшей

Сегодня, 19 июня, состоится матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Испании и Польши.

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Эстадио де Ла Картуха». Начало – в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

Испанцы стартовали в турнире с ничьей со Швецией (0:0), а поляки – с поражения от Словакии (1:2).

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.