Евро-2020. Испания встретится с Польшей

- не плохой способ вздремнуть, подсчитывая ТТД Испанцев, надеюсь голос комментатора будет приятным)))
Сегодня, 19 июня, состоится матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Испании и Польши.
Игра пройдет в Севилье на стадионе «Эстадио де Ла Картуха». Начало – в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.
Испанцы стартовали в турнире с ничьей со Швецией (0:0), а поляки – с поражения от Словакии (1:2).
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.