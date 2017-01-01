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    Евро-2020. Испания встретится с Польшей

    Сегодня, 19 июня, состоится матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Испании и Польши.

    Игра пройдет в Севилье на стадионе «Эстадио де Ла Картуха». Начало – в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.

    Испанцы стартовали в турнире с ничьей со Швецией (0:0), а поляки – с поражения от Словакии (1:2).

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22909

      Боцман59rus 1 час назад

      - не плохой способ вздремнуть, подсчитывая ТТД Испанцев, надеюсь голос комментатора будет приятным)))

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