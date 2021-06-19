Француз Турпен рассудит Россию и Данию в матче Евро-2020

Стало известно, кто обслужит игру третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

Главным арбитром назначен француз Клеман Турпен. Его ассистентами будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Сандро Шерер. За VAR будут отвечать Франсуа Летесье и Жером Брисард.