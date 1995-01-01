Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Француз Турпен рассудит Россию и Данию в матче Евро-2020

    Стало известно, кто обслужит игру третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

    Главным арбитром назначен француз Клеман Турпен. Его ассистентами будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Сандро Шерер. За VAR будут отвечать Франсуа Летесье и Жером Брисард.

    • Россия и Дания сыграют в понедельник, 21 июня.
    • Матч пройдет в Копенгагене в 22:00 по московскому времени.
    • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:13
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2819

      AZ 5 минут назад

      Матчи голландских клубов и сборной Нидерландов судил на высшем уровне. Не знаю, как он будет Россию судить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8793

      Вомбат 33 минуты назад

      Тюрпен (именно так, а не Турпен) -- известный русофоб, сторонник отлучения РПЛ и сборной России от мирового футбола. Не знаю насколько он порядочен, как судья, но, если он в своей профессии ведет себя, как среднестатистический француз, то дело плохо. У нашей сборной шансов почти нет и без такого судьи, а с ним и на чудо рассчитывать нечего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22909

      Боцман59rus 1 час назад

      - как то с 1992 года, не заладилось у нас с последними матчами на групповой стадии, но в те времена хоть по игре были предпосылки на положительный результат

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86562
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66350
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru