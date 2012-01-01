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    Дмитрий Черышев: «Головин не играет коллективно. Раньше он мне больше нравился»

    Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев оценил игру полузащитника Александра Головина в составе сборной России на Евро-2020.

    «Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на чемпионате мира выглядел более мобильным, чем сейчас.

    Мне не нравится, что он сейчас очень много берет мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается. В каких-то моментах он передерживает мяч», – считает Черышев-старший.

    • В первых двух турах Евро Россия проиграла Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).
    • В понедельник команда проведет решающий матч против Дании.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:30
    Комментарии8
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      Рейтинг: +788

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Это самый эффективный игрок, который может и обвести, и дать точный пас. Только мы видели пас Оздоеву и как он ударил выше ворот.

      1
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      Рейтинг: +21031

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В этой сборной никто не играет в коллективную игру, Головину просто не с кем так играть.(

      1
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      Рейтинг: +13180

      Garrincha58 1 час назад

      не ругайте пианиста он играет как умеет, он не Месси ни Роналду и тем более не Брейне

      1
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      Рейтинг: +284

      bratskij 1 час назад

      Самое основное в этой статье это БЫВШИЙ ТРЕНЕР (без работы) молчал бы, хоть за умного сошел бы.

      2
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      Рейтинг: +162

      TANNER 1 час назад

      Ну обычный единал, что тут удивительного? Мяч отдает когда понимает что его сейчас потеряет, и все, остроты никакой. Он считает себя звездой, правда не понятно почему. А вдобавок к этому на фоне полен, которые играют рядом, это бросается в глаза еще сильнее. Ну и горе-тренер тоже понятия не имеет какому игроку какая позиция нужна, в чем игрок силен и тд. Там Черчесов собирался какой то рыбный бизнес открывать, ему сейчас не до футбола, а тут еще и инвалидов в сборную набрал. Семенов вон по мячику не попадает, Шунин не знает элементарного футбольного правила "не уверен не бери", Дивеев бегать не умеет, и так почти про каждого можно говорить, дерево на дереве. Вот одно на другое накладывается и получается итог.

      3
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      Рейтинг: +1332

      кто там 2 часа назад

      А кому он должен пасовать? Только Лёхе и Марио которые хоть могут придумать что с мячом делать.

      А сам бы молчал, без работы сидит никому не нужен, а всё туда же.

      3
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      Рейтинг: +22909

      Боцман59rus 2 часа назад

      - играет согласно схемы и установки чабана на игру. А беря в расчет то, что Черчесов не умеет использовать лучшие качества игрока, то конечно это идет в минус Саше. А вот игра твоего сынули, нас просто впечатляет, особенно сольными проходами, между больничкой и скамейкой запасных, с перерывами на сьемку в рекламных роликах

      5
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      Рейтинг: +48163

      portero 2 часа назад

      Может часть партнеров Головина просто спят на поле, зачем их тревожить...

      5
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