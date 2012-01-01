Дмитрий Черышев: «Головин не играет коллективно. Раньше он мне больше нравился»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев оценил игру полузащитника Александра Головина в составе сборной России на Евро-2020.

«Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на чемпионате мира выглядел более мобильным, чем сейчас.

Мне не нравится, что он сейчас очень много берет мяч на себя и не играет в коллективную игру. Со стороны это сильно бросается. В каких-то моментах он передерживает мяч», – считает Черышев-старший.