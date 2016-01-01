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    Англия на матч с Шотландией выставила свой самый молодой стартовый состав в истории Евро/ЧМ

    Сборная Англии установила собственный рекорд по молодости стартового состава на матч финальной части ЧМ/Евро. Это случилось в игре второго тура группы D Евро-2020 против Шотландии.

    Средний возраст Англии на этот матч равен 25 годам и 31 дню.

    • Англия на 32-й матч подряд выставила разный стартовый состав.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи Англия – Шотландия.
    • В случае победы Англия выйдет в плей-офф.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1225

      21082014 1 час назад

      Не припомню,чтобы у Англии когда был посредственный состав.но всегда чего то им не хватает в конечном итоге для достижения главного результата.но вот что именно,сказать очень сложно.

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