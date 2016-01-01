Англия на матч с Шотландией выставила свой самый молодой стартовый состав в истории Евро/ЧМ

Не припомню,чтобы у Англии когда был посредственный состав.но всегда чего то им не хватает в конечном итоге для достижения главного результата.но вот что именно,сказать очень сложно.
Сборная Англии установила собственный рекорд по молодости стартового состава на матч финальной части ЧМ/Евро. Это случилось в игре второго тура группы D Евро-2020 против Шотландии.
Средний возраст Англии на этот матч равен 25 годам и 31 дню.
- Англия на 32-й матч подряд выставила разный стартовый состав.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи Англия – Шотландия.
- В случае победы Англия выйдет в плей-офф.