Англия на матч с Шотландией выставила свой самый молодой стартовый состав в истории Евро/ЧМ

Сборная Англии установила собственный рекорд по молодости стартового состава на матч финальной части ЧМ/Евро. Это случилось в игре второго тура группы D Евро-2020 против Шотландии.

Средний возраст Англии на этот матч равен 25 годам и 31 дню.