Исак признан лучшим игроком матча Швеция – Словакия

Было заметно ещё по первому матчу с Испанией, что ни в каком Сосьедаде он далее играть не будет, скорее всего. А если бы сегодня в одном моменте ещё и пас отдал - уже бы везли в сторону приличного клуба.
УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам матча второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Швеции и Словакии.
Этого звания удостоился нападающий шведов Александер Исак.
- Швеция победила Словакию со счетом 1:0.
- Исак провел на поле все 90 минут, результативными действиями не отличался.