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    Исак признан лучшим игроком матча Швеция – Словакия

    УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам матча второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Швеции и Словакии.

    Этого звания удостоился нападающий шведов Александер Исак.

    • Швеция победила Словакию со счетом 1:0.
    • Исак провел на поле все 90 минут, результативными действиями не отличался.

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    Источник: Твиттер Евро-2020

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5704

      Томик 3 минуты назад

      Было заметно ещё по первому матчу с Испанией, что ни в каком Сосьедаде он далее играть не будет, скорее всего. А если бы сегодня в одном моменте ещё и пас отдал - уже бы везли в сторону приличного клуба.

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